La furgoneta antisoledad que recorre las aldeas de Ourense: "El único objetivo es charlar con ellos"

María tiene 95 años y lleva 70 viviendo en la casa en la que hoy nos recibe, en Porqueira. "Llegué con 26 y ya no me fui; aquí se está muy bien", nos cuenta. Se trata de una pequeña localidad de A Limia, en Ourense, rodeada de verde y en la que el reloj parece avanzar a otro ritmo. "Estamos muy tranquilos", dice.

El problema es que, desde hace 20 años, tras la muerte de su marido, María se quedó sola. "Tuve un marido muy bueno, muchísimo. Fuimos muy felices", recuerda emocionada. Quizá por eso ahora le cuesta más ver la casa vacía. También porque sale menos. "Antes podía trabajar en el campo, andaba por ahí, pero ahora…", comenta con nostalgia.

Y eso que, a pesar de su edad, María mantiene intactas la energía y la vitalidad. Se vale perfectamente por sí misma y apenas necesita ayuda. De hecho, nos abre la puerta con una sonrisa y sale corriendo a cambiarse de ropa. "Me voy a poner más guapa". Lo cierto es que no le hace ninguna falta.

Ángeles contra la soledad recorriendo quilómetros

Hoy llegamos a su casa como lo hacen habitualmente Aine y Tania, a través de un programa impulsado por el Centro de Desenvolvemento Rural O Viso. "Esto es una maravilla", asegura María. "Vienen, me preguntan cómo estoy, charlamos… Da gusto".

Se refiere a las visitas semanales que le realizan estas dos profesionales, trabajadora y educadora social, con un objetivo tan sencillo como valioso: acompañar a las personas mayores que viven solas.

"Venimos, les preguntamos cómo están, nos cuentan sus cosas y, de paso, comprobamos si se han tomado la medicación, si necesitan hacer alguna gestión o si les falta algo en casa", explica Aine Opazo. Aunque son dos profesionales, aquí son casi como dos nietas.

"Nuestra intención es que puedan seguir viviendo en sus hogares, que es donde quieren estar, pero sin sentirse solos". A veces se trata de personas que no tienen familia, aunque son las menos. En la mayoría de los casos, el problema es que hijos y nietos viven lejos y no pueden visitarlos con frecuencia.

"Por eso venimos, para cubrir en parte esa necesidad. El invierno, sobre todo, es muy largo y no siempre es fácil salir de casa", añade. Y con esa misión aparecen ellas, estos ángeles contra la soledad que recorren kilómetros y kilómetros en su furgoneta para compartir un rato con quien lo necesita.

Mantener vivo el rural por ellos y gracias a ellos

Otro de sus habituales es Ángel. Tiene tres hijas, pero todas viven lejos. "Hasta tengo una nieta en Canadá", sonríe. Se nota desde el primer minuto que le gusta conversar. "¿Tomáis un café?". Y no parece una pregunta. Como buen anfitrión, no acepta un no por respuesta. En ese momento toca bajar la cámara y hacer una pausa. Confirmado: aquí el reloj funciona a otro ritmo.

Ángel está profundamente agradecido por estas visitas. "Da gusto. Son tan agradables…". Mira a Aine y ambos sonríen. La complicidad es evidente. "Realmente, las que más aprendemos somos nosotras. Da gusto escucharlos y que te cuenten sus historias", asegura ella.

Muchos podrían mudarse con algún familiar, pero el rural es su hogar, su vida. Es donde quieren estar. Y, de hecho, en muchas ocasiones son ellos quienes mantienen vivas estas zonas, algunas de las cuales recuperan actividad durante el verano precisamente cuando regresan quienes vuelven a pasar allí sus vacaciones.

Ellos son la memoria, las raíces y el territorio. Ellos son el rural. Y mantenerlo vivo es, sin duda, una responsabilidad compartida. Mantenerlo vivo por ellos, mantenerlo vivo gracias a ellos.

En este caso, asume también esa labor, del Centro de Desenvolvemento Rural O Viso, que impulsa proyectos de todo tipo para combatir a un gigante invisible: la soledad. Y por ahora, parece que sí, que van ganando la par

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