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GUERRA EN IRÁN

La guerra en Irán desata las teorías de la conspiración y los bulos

Netanyahu lleva varios días sin hacer apariciones públicas e internet, ha hecho su magia. Miles de personas cuestionan si está vivo o muerto tras la publicación de un vídeo que muchos usuarios han cuestionado si se trataba de inteligencia artificial

La guerra en Irán desata las teorías de la conspiración y los bulos

La guerra en Irán desata las teorías de la conspiración y los bulos

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Carolina Fernández-Miranda
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Los dedos de la mano de Netanyahu, en algunos momentos parece que tiene seis, han desatado todo tipo de teorías de la conspiración en redes sociales. Miles de usuarios han cuestionado si el último vídeo publicado por el primer ministro israelí es real. Tras varios días sin apariciones públicas muchos han especulado sobre si está vivo o no.

Pablo Francescutti, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en teorías de la conspiración nos ha explicado que la primera gran víctima de una guerra es la verdad, y por lo tanto, los primeros grandes beneficiarios de las guerras son los bulos y las teorías conspirativas, asegura.

Equipos de verificación descartan que el vídeo sea generado con IA

Varios equipos de verificación han descartado que este vídeo esté generado por inteligencia artificial, pero eso no ha impedido que se generen todo tipo de teorías. Agencias proiraníes lo habían difundido asegurando que el primer ministro israelí había muerto. También han circulado otras fotos que muestran a Netanyahu saliendo de entre los escombros y transportado en ambulancia: "La niebla de la guerra, una continua campaña de desinformación constante para desmoralizar al enemigo, confundirlo..."Eso nos cuenta este experto.

El nuevo líder supremo no ha hecho ninguna aparición pública

Por ejemplo la no aparición del nuevo líder supremo en un momento así también ha provocado todo tipo de especulaciones. Mojtabá Jaménei ha dado su primer discurso como líder supremo sin aparecer en pantalla y ni siquiera tampoco, hemos escuchado su voz. Voces como la del vicepresidente estadounidense JD Vance han asegurado que está herido, pero no saben cual es la gravedad. Otros defienden que se trata solo de cuestiones de seguridad pero la duda está sobre la mesa e internet vuelve a la carga.

Ambos bandos utilizan la desinformación, los bulos y las teorías de la conspiración como arma de guerra. Pablo Francescutti explica que hace unas décadas las terorías conspirativas las hacían grupos muy específicos y muchas veces gente de los propios gobiernos para eludir responsabilidades, pero ahora las redes sociales y la globalización han hecho que cualquiera pueda generarlas y difundirlas con tan solo un clic con miles de millones de personas.

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