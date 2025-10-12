Noticias de hoy, domingo 12 de octubre de 2025

El Día de la Hispanidad, la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y os estragos ocasionados por la DANA Alice, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 5 de octubre.

Desfile Militar por el Día de la Hispanidad

Casi 4.000 militares, junto con 74 aeronaves y 162 vehículos, participaron en el desfile del Día de la Hispanidad, presidido por los Reyes Felipe y Letizia. Este año se celebró el 20º aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que aumentó su presencia, mientras que la tradicional Patrulla Águila fue sustituida por la nueva Formación Mirlo, integrada por instructores de vuelo.

El desfile, que recorrió 1.540 metros desde la Plaza de Carlos V hasta la Plaza de Colón, contó con la asistencia de miles de ciudadanos y la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. La princesa Leonor asistió con uniforme militar, y la infanta Sofía volvió tras dos años de ausencia.

En el acto hubo abucheos al presidente Pedro Sánchez, mientras que algunas ministras y varios presidentes autonómicos no asistieron debido a viajes oficiales o a la gestión de la DANA. Santiago Abascal, líder de Vox, optó por seguir el desfile desde la calle, rechazando estar en la tribuna oficial por considerar que sería apoyar al Gobierno.

La UME se desplaza a Ibiza para apoyar en las inundaciones provocadas por la DANA

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, junto con el director de Emergencias, Pablo Gárriz, y su equipo, tuvieron que permanecer esta mañana encerrados en un avión en el aeropuerto de Ibiza debido a un fuerte temporal de lluvia que afecta a la isla. Ante la imposibilidad de salir del avión, realizaron la conexión al Comité Técnico Asesor desde allí para analizar la evolución de la dana Alice.

Prohens había llegado a Ibiza para participar en el comité convocado en el Parque Insular sa Coma, ante las intensas lluvias y tormentas que continúan en Ibiza y Formentera. La Agencia Estatal de Meteorología activó una alerta naranja por riesgo de lluvias intensas y granizo, vigente también para el sur de Mallorca y la sierra de Tramuntana hasta las 18:00 horas.

En respuesta al temporal, la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegó unos 150 efectivos y 68 vehículos desde Valencia hacia Ibiza, y la Guardia Civil movilizó al Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y apoyo aéreo. El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, y la directora insular Raquel Guasch participaron en el seguimiento del temporal desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), supervisando las operaciones de Protección Civil y la intervención de la UME y Guardia Civil en las áreas más afectadas.

Rodríguez Badal suspendió su asistencia a un acto en Menorca para sumarse a la reunión operativa en la sede de Emergencias de la comunidad.

300 camiones con ayuda humanitaria han entrado en Gaza a través de Egipto

Cientos de camiones con ayuda humanitaria han comenzado a entrar en la Franja de Gaza desde Egipto, tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás el pasado viernes. En la zona fronteriza de Rafah, largas filas de camiones esperan para cruzar por los pasos de Kerem Shalom y Al Awja, controlados por Israel.

Se estima que hoy entrarán alrededor de 400 camiones con suministros variados, la mayor cantidad desde el inicio del conflicto, y hay filas de hasta cinco kilómetros esperando su turno. Cerca de 300 camiones ya han cruzado, siendo inspeccionados antes de entrar. Entre la ayuda, se incluyen alimentos, material médico, gas de cocina y combustible.

Según el acuerdo alcanzado en Egipto, Israel permitirá la entrada de hasta 600 camiones operados por la ONU, organizaciones internacionales, sector privado y países donantes. Este acuerdo se firmó el miércoles y el alto el fuego comenzó el viernes tras el retiro de tropas israelíes de Gaza.

El Ministerio de Salud de Gaza ha solicitado ayuda médica urgente, advirtiendo que muchos pacientes y heridos necesitan atención inmediata, y que la falta de servicios especializados empeora la situación sanitaria y dificulta cirugías complejas.

Además, Egipto anunció una cumbre internacional en Sharm el Sheij para firmar el plan de paz, con la participación del presidente estadounidense Donald Trump y líderes de más de 20 países, incluidos España, Francia y Reino Unido. El objetivo es poner fin al conflicto, promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio, y apoyar la visión de Trump para la paz regional.

