Arde en Madrid un local que estaba en obras

El local en una céntrica calle del distrito de Usera, Madrid, estaba en obras. El fuego se ha originado, precisamente, en los aislantes almacenados para instalarse en la remodelación. Las llamas se han propagado rápidamente y han calcinado todo el espacio. El incendio ha provocado gran cantidad de humo, alarmando a los vecinos de la calle Pilarica. El servicio de emergencias del Ayuntamiento madrileño ha recibido gran cantidad de llamadas alertando del fuego. En algunas de ellas se contaba que había personas dentro del local, que no podían salir, pero al llegar los bomberos han confirmado, que el local estaba vacío y que nadie corría peligro.

Policía local ha cortado la calle y perimetrado la zona dejando así que actuaran con rapidez las siete dotaciones de bomberos que han apagado el fuego y ventilado el edificio. Afortunadamente no ha habido que desalojar a ningún vecino, ni atender a afectados por inhalación de humo. Ahora continúan las tareas de ventilación y revisión del edificio.

El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid realizó en 2024 un total de 29.640 intervenciones, una media de 81 al día, lo que supone un 1,95 % más que en 2023, cuando llevaron a cabo 29.071. Desde 2014, la media interanual de intervenciones de los bomberos municipales madrileños se ha ido incrementando. Las más frecuentes fueron por incidentes diversos, que engloban actuaciones en arbolado, salidas por olores de riesgo o saneamiento de mobiliario urbano (semáforos, farolas, señales de tráfico…), seguidas por los salvamentos y rescates (8.209), fuegos (5.900), daños por agua (2.910) e incidentes en construcción (2.009).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com