Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Sin heridos

Arde en Madrid un local que estaba en obras

Al lugar del incendio han acudido siete dotaciones de bomberos. El fuego se ha generado en un local de planta baja de 150 m², que ha quedado arrasado.

Bomberos de Madrid.

Bomberos de Madrid.Coveritmedia

Publicidad

Ainhoa Lujambio
Publicado:

El local en una céntrica calle del distrito de Usera, Madrid, estaba en obras. El fuego se ha originado, precisamente, en los aislantes almacenados para instalarse en la remodelación. Las llamas se han propagado rápidamente y han calcinado todo el espacio. El incendio ha provocado gran cantidad de humo, alarmando a los vecinos de la calle Pilarica. El servicio de emergencias del Ayuntamiento madrileño ha recibido gran cantidad de llamadas alertando del fuego. En algunas de ellas se contaba que había personas dentro del local, que no podían salir, pero al llegar los bomberos han confirmado, que el local estaba vacío y que nadie corría peligro.

Policía local ha cortado la calle y perimetrado la zona dejando así que actuaran con rapidez las siete dotaciones de bomberos que han apagado el fuego y ventilado el edificio. Afortunadamente no ha habido que desalojar a ningún vecino, ni atender a afectados por inhalación de humo. Ahora continúan las tareas de ventilación y revisión del edificio.

El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid realizó en 2024 un total de 29.640 intervenciones, una media de 81 al día, lo que supone un 1,95 % más que en 2023, cuando llevaron a cabo 29.071. Desde 2014, la media interanual de intervenciones de los bomberos municipales madrileños se ha ido incrementando. Las más frecuentes fueron por incidentes diversos, que engloban actuaciones en arbolado, salidas por olores de riesgo o saneamiento de mobiliario urbano (semáforos, farolas, señales de tráfico…), seguidas por los salvamentos y rescates (8.209), fuegos (5.900), daños por agua (2.910) e incidentes en construcción (2.009).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Noticias de hoy, domingo 12 de octubre de 2025

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Publicidad

Sociedad

Imagen de varias atracciones en una feria.

Cuatro heridos tras un accidente en una atracción durante las fiestas de Leganés, Madrid

Margalida Prohens, presidenta de Baleares

La Presidenta de Baleares, atrapada en su avión por los efectos de la DANA Alice

Un pasaporte

Adiós al sello en el pasaporte: así es el nuevo control de fronteras

Imagen de los contenedores de ropa.
Cáritas no da abasto

Montañas de ropa sin salida: el reto de Cáritas ante el tsunami del fast fashion

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025
Noticias de hoy

Noticias de hoy, domingo 12 de octubre de 2025

Bomberos de Madrid.
Sin heridos

Arde en Madrid un local que estaba en obras

Al lugar del incendio han acudido siete dotaciones de bomberos. El fuego se ha generado en un local de planta baja de 150 m², que ha quedado arrasado.

Simpatizantes de la Falange se manifiestan en Barcelona por el Día de la Hispanidad
Suceso

Siete detenidos en disturbios en Vitoria en un acto de la Falange

Los altercados continúan en el centro de Vitoria, en la plaza de la Provincia y sus inmediaciones.

Nao

Una réplica de la nao Santa María recala en San Sebastián acercando la historia del descubrimiento de América

La UME ya trabaja en Ibiza desde la madrugada tras las nuevas inundaciones

La UME se desplaza a Ibiza para apoyar en las inundaciones provocadas por la DANA

Imagen de la Policía Nacional.

Encuentran a un hombre que llevaba 15 años muerto en su casa de Valencia

Publicidad