La Presidenta de Baleares, atrapada en su avión por los efectos de la DANA Alice

La DANA Alice ha inundado el aeropuerto de Ibiza y la Presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha tenido que seguir las labores del CECOPI atrapada dentro del avión.

Margalida Prohens, presidenta de Baleares

La Presidenta de Baleares atrapada en su avión | Europa Press

Silvia García
Publicado:

Es el único río que existe en todas las Islas Baleares, y la imagen de este temporal es insólita: coches arrastrados en el río de Santa Eulária de Ibiza por un torrente de agua imparable. Coches hundidos como el que graba la guardia civil desde su vehículo, mientras va recorriendo las carreteras inundadas de Las Pitiusas buscando conductores a los que rescatar. De hecho han tenido que rescatar al ocupante de un vehículo que había quedado atrapado rodeado por el agua y sin poder avanzar.

Al menos dos vehículos arrastrados por el río Santa Eulária, en Ibiza

La Guardia Civil ha rescatado a un conductor atrapado

El aeropuerto de Ibiza se ha inundado provocando el atasco del tráfico aéreo. Tanto es así, que la propia presidenta de Baleares, Marga Prohens, se ha quedado atrapada en su avión, y ha tenido que coordinar las labores de emergencia con su equipo, desde los mismos asientos de la aeronave por la urgencia de la situación.

Mientras tanto, la UME había desembarcado en Ibiza y lleva toda la mañana ayudando a achicar agua en las principales vías de comunicación, y puntos estratégicos donde evitar balsas que puedan atrapar a los vehículos.

La UME ha llegado a Ibiza esta madrugada

Trabaja achicando agua en las principales vías de comunicación

Aemet sigue activando la alerta naranja en Baleares durante todo el domingo: pueden caer 40 litros en una hora en zonas ya inundadas como la de Cala Romántica en Mallorca, donde la viviendas están rodeadas por el agua y hay que tener en cuenta que el cielo podría descargar más. Alice no se ha marchado y sigue siendo una amenaza.

