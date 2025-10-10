La madre de la niña violada de 8 años volvía del trabajo cuando encontró a su hija en el dormitorio con su padre y un amigo

Un padre ha sido detenido por violar a su hija de ochos años en Madrid. Una violación en grupo en la que también participaron dos amigos del progenitor y que se produjo en una vivienda de Usera.

Los hechos ocurrieron el sábado 4 de octubre sobre las 07.30 horas. Fue la madre la que lo denunció la agresión sexual: cuando llegó a casa de trabajar descubrió lo que había ocurrido.

Ella volvía a casa del trabajo y se encontró a su hija en el dormitorio con su padre y un amigo. Un tercero vigilaba desde fuera. La niña, muy nerviosa, le contó a la madre que los tres la habían violado. Inmediatamente, llamaron a la policía.

Los agentes de Policía Nacional y efectivos sanitarios se personaron y confirmaron que, efectivamente, la menor había sufrido una agresión sexual con penetración, por lo que procedieron a la detención del padre. La menor fue trasladada a un hospital para su valoración médica. Además, en la habitación donde se produjeron los hechos los agentes localizaron restos de drogas.

Al parecer, los otros dos varones arrestados convivían con la familia en el mismo domicilio. Los tres están ya en prisión provisional.

Francisco Martín lamenta la violación

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, lamenta la violación a la niña de ochos años y la ha calificado de "verdaderamente dolorosa y absolutamente repugnante".

Además, reclama al Partido Popular que participe en la mesa de trabajo impulsada por la Delegación del Gobierno contra la violencia sexual "en todos los ámbitos", para lo que se requiere "el compromiso total de la sociedad y de todas las instituciones".

"Vuelvo a reclamar que el Partido Popular participe, si es que tiene algo que proponer, para mejorar la situación de la violencia sexual y, entre todos, dar una respuesta lo más eficaz posible para terminar con esta barbaridad", expresa durante el acto de la Patrona de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Batalla del Salado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.