Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

MADRID

La madre de la niña violada de 8 años volvía del trabajo cuando encontró a su hija en el dormitorio con su padre y un amigo

La madre de la niña de 8 años violada por su padre y dos amigos los descubrió cuando volvió de trabajar.

Agente de la Policía Nacional de Almería, a las puertas de un centro educativo.

Detenido por violar a su hija con dos amigos | Europa Press

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

Un padre ha sido detenido por violar a su hija de ochos años en Madrid. Una violación en grupo en la que también participaron dos amigos del progenitor y que se produjo en una vivienda de Usera.

Los hechos ocurrieron el sábado 4 de octubre sobre las 07.30 horas. Fue la madre la que lo denunció la agresión sexual: cuando llegó a casa de trabajar descubrió lo que había ocurrido.

Ella volvía a casa del trabajo y se encontró a su hija en el dormitorio con su padre y un amigo. Un tercero vigilaba desde fuera. La niña, muy nerviosa, le contó a la madre que los tres la habían violado. Inmediatamente, llamaron a la policía.

Los agentes de Policía Nacional y efectivos sanitarios se personaron y confirmaron que, efectivamente, la menor había sufrido una agresión sexual con penetración, por lo que procedieron a la detención del padre. La menor fue trasladada a un hospital para su valoración médica. Además, en la habitación donde se produjeron los hechos los agentes localizaron restos de drogas.

Al parecer, los otros dos varones arrestados convivían con la familia en el mismo domicilio. Los tres están ya en prisión provisional.

Francisco Martín lamenta la violación

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, lamenta la violación a la niña de ochos años y la ha calificado de "verdaderamente dolorosa y absolutamente repugnante".

Además, reclama al Partido Popular que participe en la mesa de trabajo impulsada por la Delegación del Gobierno contra la violencia sexual "en todos los ámbitos", para lo que se requiere "el compromiso total de la sociedad y de todas las instituciones".

"Vuelvo a reclamar que el Partido Popular participe, si es que tiene algo que proponer, para mejorar la situación de la violencia sexual y, entre todos, dar una respuesta lo más eficaz posible para terminar con esta barbaridad", expresa durante el acto de la Patrona de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Batalla del Salado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Noticias de hoy, viernes 10 de octubre de 2025

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Aragón solicita reforzar las precauciones para evitar la Dermatosis Nodular Contagiosa

Dos nuevos focos de dermatosis nodular contagiosa en Girona

Agente de la Policía Nacional de Almería, a las puertas de un centro educativo.

La madre de la niña violada de 8 años volvía del trabajo cuando encontró a su hija en el dormitorio con su padre y un amigo

Arde un autobús turístico en la avenida Diagonal Barcelona

Arde un autobús turístico en la avenida Diagonal Barcelona

El belén de chocolate de Rute
Andalucía

El belén de chocolate de Rute, en Córdoba, cumple 25 años con la aldea del dulce

Un dron sobrevuela la cárcel Sevilla I
Drones en prisión

Sin obstáculos y sin ser detectado, un dron sobrevuela con total libertad la prisión de Sevilla I en Mairena del Alcor

Diez años y medio de cárcel para el padre que maltrató a su bebé hasta provocarle una parálisis cerebral en Montblanc, Tarragona
Maltrato infantil

Diez años y medio de cárcel para el padre que maltrató a su bebé hasta provocarle una parálisis cerebral en Montblanc, Tarragona

La Audiencia de Tarragona ha condenado al padre por agredir de forma intencionada a su hijo con apenas un mes, causándole lesiones cerebrales con "secuelas irreversibles". La madre ha sido absuelta al no hallarse pruebas de su implicación.

Imagen de un Toro
Guadalajara

Abaten el toro que se perdió hace cinco días tras un festejo taurino en Romancos

El animal fue localizado este jueves por la tarde.

Vídeo: El Incendio industrial en Constantí, Tarragona que los Bomberos han logrado controlar tras una intensa noche de trabajo

Vídeo: El Incendio industrial en Constantí, Tarragona que los Bomberos han logrado controlar tras una intensa noche de trabajo

Detenido un hombre por robo con violencia a una taxista en Gran Canaria

VÍDEO: Robo con violencia a una taxista en Gran Canaria

Un exempleado roba 52.000 euros de un salón de juegos tras cambiar la contraseña por su cumpleaños

Un exempleado roba 52.000 euros de un salón de juegos tras cambiar la contraseña por su cumpleaños

Publicidad