'La caza del ejecutor', el nuevo thriller de espías de Vicente Vallés

El periodista de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, presenta su nueva novela titulada 'La caza del ejecutor'. Vallés publica un thriller de espías que arranca en octubre de 2024, cuando Mijaíl Serkin, máximo responsable del servicio de inteligencia exterior ruso, huye con su familia a Maldivas. Con esta novela, el escritor invita al lector a entrar en un rompecabezas en constante movimiento y ayuda a conocer el contexto internacional a través de la ficción.

Precisamente, esta historia de espías se inicia con un desertor ruso, que es asesinado en extrañas circunstancias. Tras este hecho, "los servicios occidentales se ponen a la búsqueda de ese asesinato que mata a desertores rusos por todo el mundo".

Esa deserción provoca una implacable operación de represalias en la que el Kremlin lanza un mensaje contundente: nadie puede escapar de su control. El asesinato de Serkin marca el inicio de una cadena de muertes selectivas que va extendiéndose por diferentes capitales del mundo.

En medio de esa escalada, la agente española Teresa Fuentes y el exagente de la CIA, Pablo Perkins, emprenden una peligrosa investigación con el objetivo de identificar a un asesino invisible. La trama se va intensificando cuando descubren que detrás de estas ejecuciones se oculta un plan capaz de llevar a Europa al borde de una guerra, justo cuando la OTAN prepara sus mayores maniobras desde la Guerra Fría.

Mientras buscan al asesino, siguen cayendo las víctimas: Berlín, Washington, Londres o Nueva York son algunos de los destinos que saben ciertos detalles sobre un plan que pondría a Europa al borde de una guerra.

Esta novela de suspense combina la realidad con la ficción y además, "permite entender algunas de las cosas que están pasando en el mundo". Durante la lectura de esta novela, se puede ver cómo Rusia, China y Estados Unidos juegan en un tablero de inestabilidades y tensiones políticas. Según Vallés, "hay algunas partes que están ahí, en una línea muy estrecha entre la realidad y la ficción".

El autor

Con 'La caza del ejecutor', Vallés se consolida como uno de los narradores más leídos del panorama actual y demuestra que domina la geopolítica actual como pocos.

Asimismo, Vicente Vallés cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación. Comenzó su carrera en la Cadena Ser, continuó en RTVE y en Telemadrid. Posteriormente, fue jefe de Nacional en Telecinco y ascendió a subdirector de Informativos, liderando el primer proceso de digitalización de una redacción en televisión en España.

Desde 2011, trabaja en Antena 3 y desde 2016, presenta 'Antena 3 Noticias 2', labor que desempeña con un gran reconocimiento en la audiencia. A lo largo de su carrera, ha recibido reconocimientos como el Premio Ondas o el Premio Iris.

Además, es autor de 'Operación Kazán', novela con la que logró un éxito rotundo y se convirtió en uno de los grandes referentes del thriller geopolítico.

