Asesinan a tiros a un conocido cantante argentino mientras conducía por una zona muy transitada

El cantante y modelo argentino Federico Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, fue asesinado a tiros la noche del jueves 10 de octubre en Ciudad de México, según confirmaron las autoridades locales.

El artista, de 29 años, fue atacado mientras conducía por el lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, una zona muy transitada del oeste capitalino.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el crimen se investiga como "un ataque directo" y que los responsables huyeron tras perpetrar el ataque. Los primeros reportes indican que los agresores viajaban a bordo de dos motocicletas y persiguieron el vehículo de Dorcaz, quien intentó huir antes de ser alcanzado por los disparos.

"Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo (...). Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables", detalló la SSC en un comunicado.

La víctima fue identificada por la documentación argentina que portaba. La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso con arma de fuego. Algunas versiones apuntan a un posible intento de robo, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

Carrera en ascenso y fuerte vínculo con Mallorca

Fede Dorcaz había nacido en Mar del Plata el 28 de enero de 1996. A los 13 años emigró con su familia a Palma de Mallorca, donde vivió su adolescencia y dio sus primeros pasos en el mundo del modelaje. Su carrera lo llevó a trabajar en España, Italia y Estados Unidos. En 2023 se estableció en México para enfocarse en su carrera musical.

El artista había ganado notoriedad en México a raíz de su participación en el programa de 'Televisa' llamado 'Las Estrellas Bailan Hoy'donde compartía escenario con su novia, la actriz Mariana Ávila. Su debut en la nueva temporada del reality show estaba previsto para este lunes.

"Vine hace dos años a México para crecer en mi carrera. Estoy feliz en este país... gracias por la oportunidad, mi primer reality show", expresó durante su presentación en el programa.

El equipo del programa 'Hoy' confirmó su muerte a través de un comunicado en redes sociales: "Mariana y Fede eran una de las parejas previstas para la nueva temporada de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'. Enviamos nuestras condolencias a su familia y a su pareja, Mariana Ávila".

De Mallorca a la escena pop latinoamericana

Además de su faceta televisiva, Dorcaz había consolidado una prometedora carrera musical. Su álbum 'Instinto', grabado en Los Ángeles, exploraba "la vulnerabilidad, el autodescubrimiento y la resiliencia". Canciones como 'No eres tú' y 'Cara bonita' llegaron al Top 10 de la radio mexicana, y su gira de 2024 agotó entradas en varias ciudades.

Su último sencillo, 'Si tú la vieras', fue una colaboración con el artista colombiano SAIBU. En mayo, la revista 'Rolling Stone' lo definió como una "estrella latina en ascenso meteórico lista para redefinir el pop latino global".

Dorcaz reaccionó emocionado a esa publicación: "No puedo ser más feliz de hoy despertarme viendo este artículo en una de las revistas más importantes de música. Seguimos cumpliendo sueños y todo es gracias a ustedes. Gracias, Dios. Un pasito más".

Ola de violencia contra artistas en México

El asesinato de Fede Dorcaz se suma a una serie de crímenes recientes que han sacudido al mundo del espectáculo en México. El 29 de septiembre, el estilista Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, fue asesinado a tiros en el barrio de Polanco. Una semana antes, los artistas colombianos B-King y Regio Clown fueron hallados muertos en el Estado de México tras varios días desaparecidos.

La investigación por el asesinato de Dorcaz sigue abierta, mientras se espera que las cámaras de videovigilancia permitan dar con los responsables.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com