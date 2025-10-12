Siete detenidos en disturbios en Vitoria en un acto de la Falange

Siete personas han sido detenidas este domingo por la Ertzaintza en Vitoria durante los disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de Falange Española con el lanzamiento de todo tipo de objetos.

Según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, las siete personas están acusadas de un delito de desórdenes públicos.

En estos momentos, los altercados continúan en el centro de Vitoria, en la plaza de la Provincia y sus inmediaciones.

Unas pocas decenas de simpatizantes del partido fascista han ondeado banderas sin el escudo constitucional y algunas negras y rojas con el yugo y las flechas, han cantado que 'Vasconia es España' y han entonado el 'Cara al sol', el himno oficioso de la dictadura.

El acto ha tenido lugar junto a la Diputación de Álava, el que fuera primer Ministerio de Justicia durante la dictadura y desde donde se organizó la represión en las cárceles y el trabajo forzado, así como la derogación de los derechos civiles conquistados en la II República. Justo en la trasera del lugar de los hechos hay un monumento en memoria de las víctimas del franquismo.

Como respuesta al acto fascista, se había organizado una contramanifestación convocada, entre otros, por Sare Antifaxista. Cientos de personas han gritado el 'Euzko Gudariak' para silenciar el himno franquista.