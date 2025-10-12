La UME se desplaza a Ibiza para apoyar en las inundaciones provocadas por la DANA

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, el director de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz y el equipo técnico que les acompaña han tenido que permanecer la mañana de este domingo encerrados en un avión en el aeropuerto de Ibiza a causa del temporal de lluvia que afecta a la isla.

Al no poder abandonar la nave, se ha decidido hacer la conexión al Comité Técnico Asesor que debe analizar la evolución de la dana Alice desde el mismo avión, según han informado desde el Govern balear.

La presidenta regional, Marga Prohens, ha aterrizado en la isla para participar del comité técnico convocado en el Parque Insular sa Coma por las lluvias y tormentas que siguen afectando a Ibiza y Formentera.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso naranja por lluvias y tormentas en las Pitiusas con una alerta de riesgo importante de precipitaciones acumuladas en una hora de 40 mm.

Lo ha extendido también al sur de Mallorca y la sierra de Tramuntana hasta las 18:00 horas. El servicio de Emergencias 112 ha alertado este domingo de las precipitaciones acompañadas de granizo que han afectado a la isla de Ibiza durante la mañana.

La UME en la zona

La UME ha desplegado esta madrugada desde su base en Valencia a unos 150 efectivos y 68 vehículos hacia Ibiza, y la Guardia Civil movilizó el sábado unidades del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y apoyo aéreo, ha detallado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez Badal, y la directora insular de la Administración General del Estado (AGE) en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, han participado este domingo en el seguimiento de la evolución de la dana que lleva a cabo el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Guasch ha visitado el puesto de mando desde el que se coordina el dispositivo de Protección Civil en Ibiza y ha supervisado el despliegue de la UME y de los efectivos de la Guardia Civil que están interviniendo en las zonas con mayor incidencia del temporal.

Rodríguez Badal ha suspendido su participación en el acto de conmemoración en Menorca de la patrona de la Guardia Civil, y se ha incorporado a la reunión operativa en la sede de Emergencias de la comunidad autónoma.

