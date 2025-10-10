Tres detenidos por violar a una niña de 8 años, entre ellos el padre, en Usera

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por violar a una niña de 8 años en su domicilio del distrito madrileño de Usera. Uno de los detenidos es el padre de la menor, además de otros dos hombres que convivían en el mismo domicilio. El arresto ocurrió el sábado pasado tras el aviso de la madre que se percató de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamó a la Policía.

Los agentes recibieron el aviso de la madre a primera hora de la mañana. Se encontraba muy alterada cuando denunció los hechos y comunicó que temía que no era la única vez que había ocurrido un acto así.

La Policía se personó en la vivienda, situada en un barrio del sur de la capital, y facultativos del servicio de emergencias confirmaron la agresión sexual sufrida por la menor, por la que finalmente fueron detenidos los tres hombres, que estaban en el domicilio, y fueron puestos a disposición judicial mientras que la niña fue trasladada a un hospital.

Los agentes encontraron en una de las habitaciones de la vivienda restos de sustancias estupefacientes.

Detenido el hombre que presuntamente violó a su hija en Lleida

Hace unos días, se conocía la noticia de la detención del hombre que presuntamente violó a su hija en Lleida por romper la orden de alejamiento.

Los Mossos d'Esquadra le detuvieron este martes por la mañana, arrestado este domingo por presuntamente violar a su hija de 21 en la calle y ante su otro hijo de 8, por haber quebrantado la orden de alejamiento de 200 metros que la magistrada le impuso al dejarle en libertad este lunes.

Según confirman fuentes policiales a Europa Press, el sospechoso rompía la medida este martes a las 11:00 horas, cuando un ciudadano llamó al 112 alertando de la presencia del individuo en el edificio donde vive la víctima.

