12 de octubre

Sánchez, recibido con pitos y abucheos a su llegada al desfile del 12 de octubre

Pedro Sánchez ha llegado en su vehículo oficial para asistir al desfile militar del Día de la Hispanidad.

La reina Letizia, la infanta Sofía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Sánchez, recibido con pitos y abucheos a su llegada al desfile del 12 de octubre | EFE

Neila Gallego
Publicado:

Este año, las miles de personas que esperaban con banderas de España no han tenido que enfrentarse a los litros de agua que estuvieron a punto de cancelar el acto el pasado año. Las suaves temperaturas del centro de la capital han permitido a muchos ciudadanos presentes situar toda su atención en el acto militar y a otros, a manifestar su enfado con el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con pitos y abucheos a su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo. Sánchez acababa de llegar a la tribuna de autoridades del desfile por el 12 de octubre.

Sánchez, que llegó unos segundos más tarde que el Rey, alrededor de las 11:00 horas de la mañana, ha sido recibido entre gritos de "¡Fuera!" y "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!". Esos pitidos y abucheos se han intensificado cuando el presidente ha saludado a la Familia Real. En primer lugar, ha intercambiado un breve saludo con el rey Felipe VI, después con la reina Letizia y a continuación, con la infanta Leonor, vestida con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio. Por último, ha saludado a la infanta Sofía.

Después de que sus Majestades saludaran al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el Almirante General Teodoro López Calderón, así como a las autoridades madrileñas y del Gobierno, han escuchado junto a Sánchez el himno de España.

Pedro Sánchez felicita en X el Día de la Hispanidad

Unas horas antes del comienzo del Desfile, Pedro Sánchez ha felicitado el Día de la Fiesta Nacional con un vídeo en la red social X. En dicho post, Sánchez se ha mostrado orgulloso "de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural".

