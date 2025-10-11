Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Crimen en Bruselas

El asesino de Teresa admite que sabía que iba a estar sola en su piso de Bruselas cuando fue a matarla

César A.C. intentó tirarse por una ventana junto al cadáver de la víctima, pero no lo logró.

Imagen de la enfermera Teresa Rodr&iacute;guez Llamazares.

Imagen de la enfermera Teresa Rodríguez Llamazares. Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El asesino confeso de la enfermera española Teresa Rodríguez, escribió un mensaje a su familia pidiendo perdón por lo que iba a hacer horas antes de matarla. Su expareja y autor de los hechos, César A.C, se dirigió a Bruselas en la madrugada del 27 de octubre de 2022 sabiendo que Teresa estaba sola ya que su compañera de piso estaba de viaje. Así lo ha admitido en el segundo día de juicio que se está celebrando en la capital belga.

Por primera vez en tres años, César A.C, ha admitido que sabía que la compañera de piso de Teresa se había ido de viaje y por tanto, ella estaba sola en su piso. Esta declaración la negó durante toda la instrucción del caso pese a ser preguntado por esta por la jueza que preside el tribunal.

Durante el segundo día de juicio y después de que se hubieran reproducido una hora de grabación con la reconstrucción de los hechos, César A.C. ha admitido que la madre de la víctima, que ya afirmó ayer que sí sabía que estaba sola, tenía "razón" y estaba al tanto de la ausencia de la otra chica.

César A.C viajó a Bruselas con la intención de "recuperar" a Teresa

César A.C, de 26 años y hasta el momento del crimen, guardia civil en prácticas, viajó a Bruselas para "recuperar" a Teresa, a pesar de que ella decidió romper la relación un mes antes. Durante los primeros días, el autor del crimen se alojó en el apartamento de la víctima pero la noche anterior al asesinato durmió en un albergue puesto que Teresa le pidió que se fuera.

El acusado subió a las 6:40 horas del día del crimen al piso de la víctima con la excusa de buscar unas tarjetas que se había dejado olvidadas días antes. Mientras ella estaba en su habitación, él cogió dos cuchillos de la cocina, los escondió debajo de su ropa y se dirigió al cuarto de su expareja, donde le asestó 153 puñaladas.

Durante el juicio, el agresor ha revelado que apagó la luz de la habitación antes de sacar los cuchillos que llevaba escondidos y se abalanzó sobre la joven. Teresa, de 23 años, intentó zafarse de su agresor y gritó en varias ocasiones, tal y como ha relatado César A.C., quien ha admitido que no dejó de asestarle puñaladas "por todas partes".

Tal y como ha narrado el agresor, "la primera intención que tenía es apagar la luz porque se va a terminar" y asegura que su interés es "ir a por ella y acuchillarla". Por estos hechos, el agresor se enfrenta a los cargos de asesinato voluntario y con premeditación, además de posesión de objetos punzantes para su uso como arma.

El agresor realizó búsquedas en Internet sobre cómo matar a una persona

Durante el segundo día de juicio, el acusado ha aclarado la decisión de desplazar el cuerpo de Teresa cuando ya estaba muerta. Tal y como ha asegurado, decidió mover el cuerpo porque intentó tirarse con ella por la ventana, cuando ya estaba "inerte". Al no conseguirlo, César A.C., ha afirmado que buscó una ventana por la que precipitarse para acabar con su vida.

Según quedó expuesto en el primer día de audiencia, la expareja de Teresa escribió una carta en la aplicación 'Google Keep' antes de cometer el asesinato. La intención del joven era pedir perdón a su familia por "lo que iba a hacer". Sin embargo, su familia nunca llegó a recibir ese mensaje, el cual intentó enviar mientras subía las escaleras al apartamento de Teresa para asesinarla.

Posteriormente, realizó varias búsquedas en Internet sobre cómo matar a una persona y sobre cuchillos de cocina.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Noticias de hoy, viernes 10 de octubre de 2025

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Publicidad

Sociedad

Imagen de la enfermera Teresa Rodríguez Llamazares.

El asesino de Teresa admite que sabía que iba a estar sola en su piso de Bruselas cuando fue a matarla

La Guardia Civil halla 250 animales muertos y 171 en estado crítico en un criadero clandestino en A Coruña

La Guardia Civil halla 250 animales muertos y 171 en estado crítico en un criadero clandestino en A Coruña

María José Serrano

La dura historia de María José, víctima de abusos sexuales por parte de su tío: "Crecí creyendo que todo había sido culpa mía"

Efemérides de hoy 11 de octubre de 2025: Otorgan a Jimmy Carter el Premio Nobel de la Paz
Efemérides

Efemérides de hoy 11 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 11 de octubre?

Entrevista a Morante de la Puebla
Morante de la Puebla

Morante de la Puebla, ante su jornada histórica en Las Ventas que reunirá a más de 45.000 espectadores: "Da hasta miedo"

Aragón solicita reforzar las precauciones para evitar la Dermatosis Nodular Contagiosa
Dermatosis nodular

Dos nuevos focos de dermatosis nodular contagiosa en Girona

Afectan a dos explotaciones ganaderas pequeñas y se tendrán que sacrificar 33 animales

Agente de la Policía Nacional de Almería, a las puertas de un centro educativo.
MADRID

La madre de la niña violada de 8 años volvía del trabajo cuando encontró a su hija en el dormitorio con su padre y un amigo

La madre de la niña de 8 años violada por su padre y dos amigos los descubrió cuando volvió de trabajar.

Arde un autobús turístico en la avenida Diagonal Barcelona

Arde un autobús turístico en la avenida Diagonal Barcelona

El belén de chocolate de Rute

El belén de chocolate de Rute, en Córdoba, cumple 25 años con la aldea del dulce

Un dron sobrevuela la cárcel Sevilla I

Sin obstáculos y sin ser detectado, un dron sobrevuela con total libertad la prisión de Sevilla I en Mairena del Alcor

Publicidad