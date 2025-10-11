El asesino de Teresa admite que sabía que iba a estar sola en su piso de Bruselas cuando fue a matarla

El asesino confeso de la enfermera española Teresa Rodríguez, escribió un mensaje a su familia pidiendo perdón por lo que iba a hacer horas antes de matarla. Su expareja y autor de los hechos, César A.C, se dirigió a Bruselas en la madrugada del 27 de octubre de 2022 sabiendo que Teresa estaba sola ya que su compañera de piso estaba de viaje. Así lo ha admitido en el segundo día de juicio que se está celebrando en la capital belga.

Por primera vez en tres años, César A.C, ha admitido que sabía que la compañera de piso de Teresa se había ido de viaje y por tanto, ella estaba sola en su piso. Esta declaración la negó durante toda la instrucción del caso pese a ser preguntado por esta por la jueza que preside el tribunal.

Durante el segundo día de juicio y después de que se hubieran reproducido una hora de grabación con la reconstrucción de los hechos, César A.C. ha admitido que la madre de la víctima, que ya afirmó ayer que sí sabía que estaba sola, tenía "razón" y estaba al tanto de la ausencia de la otra chica.

César A.C viajó a Bruselas con la intención de "recuperar" a Teresa

César A.C, de 26 años y hasta el momento del crimen, guardia civil en prácticas, viajó a Bruselas para "recuperar" a Teresa, a pesar de que ella decidió romper la relación un mes antes. Durante los primeros días, el autor del crimen se alojó en el apartamento de la víctima pero la noche anterior al asesinato durmió en un albergue puesto que Teresa le pidió que se fuera.

El acusado subió a las 6:40 horas del día del crimen al piso de la víctima con la excusa de buscar unas tarjetas que se había dejado olvidadas días antes. Mientras ella estaba en su habitación, él cogió dos cuchillos de la cocina, los escondió debajo de su ropa y se dirigió al cuarto de su expareja, donde le asestó 153 puñaladas.

Durante el juicio, el agresor ha revelado que apagó la luz de la habitación antes de sacar los cuchillos que llevaba escondidos y se abalanzó sobre la joven. Teresa, de 23 años, intentó zafarse de su agresor y gritó en varias ocasiones, tal y como ha relatado César A.C., quien ha admitido que no dejó de asestarle puñaladas "por todas partes".

Tal y como ha narrado el agresor, "la primera intención que tenía es apagar la luz porque se va a terminar" y asegura que su interés es "ir a por ella y acuchillarla". Por estos hechos, el agresor se enfrenta a los cargos de asesinato voluntario y con premeditación, además de posesión de objetos punzantes para su uso como arma.

El agresor realizó búsquedas en Internet sobre cómo matar a una persona

Durante el segundo día de juicio, el acusado ha aclarado la decisión de desplazar el cuerpo de Teresa cuando ya estaba muerta. Tal y como ha asegurado, decidió mover el cuerpo porque intentó tirarse con ella por la ventana, cuando ya estaba "inerte". Al no conseguirlo, César A.C., ha afirmado que buscó una ventana por la que precipitarse para acabar con su vida.

Según quedó expuesto en el primer día de audiencia, la expareja de Teresa escribió una carta en la aplicación 'Google Keep' antes de cometer el asesinato. La intención del joven era pedir perdón a su familia por "lo que iba a hacer". Sin embargo, su familia nunca llegó a recibir ese mensaje, el cual intentó enviar mientras subía las escaleras al apartamento de Teresa para asesinarla.

Posteriormente, realizó varias búsquedas en Internet sobre cómo matar a una persona y sobre cuchillos de cocina.

