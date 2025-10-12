Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cientos de camiones con ayuda humanitaria empiezan a entrar en Gaza desde Egipto

Se espera que alrededor de 400 camiones cargados con alimentos y medicinas entren hoy a través del paso fronterizo de Rafah.

Imagen de un cami&oacute;n en el paso fronterizo de Rafah, en Egipto.

Imagen de un camión en el paso fronterizo de Rafah, en Egipto. EFE

Alba Gutiérrez
Publicado:

Cientos de camiones con ayuda humanitaria han empezado a entrar en la Franja de Gaza desde Egipto, siguiendo con el plan de alto al fuego entre Israel y Hamás, que ya entró en vigor el viernes.

También en la zona de Rafah, fronteriza con Gaza, se encuentran largas colas de camiones con ayuda que siguen esperando para poder entrar en la Franja a través de los cruces de Kerem Shalom y Al Awja, ambos controlados por Israel, tal y como comunicó el canal de televisión egipcio Al Qahera News.

El mismo medio de comunicación, muy cercano a los servicios de inteligencia del país norteafricano, indicó que, durante el día de hoy, se espera que entren a Gaza alrededor de 400 camiones cargados de distintos tipos de ayuda. Asimismo, han subrayado que estamos ante "la mayor cantidad de ayuda que entra en el enclave palestino desde el principio de la crisis" y han asegurado que, además de los que entrarán a lo largo del día de hoy, "hay colas de camiones, de hasta cinco kilómetros de largo, que están esperando en una carretera" de Rafah para ser enviados a Al Awja o Kerem Shalom.

Además de cada uno de esos vehículos, que está cargado con decenas de toneladas de alimentos y material médico, se han observado varias cisternas con combustible en la zona de Rafah. Estas cisternas ya están preparadas para dirigirse hacia los pasos fronterizos.

Según el acuerdo de paz, que se alcanzó el miércoles en Egipto, Israel permitirá la entrada de hasta 600 camiones con ayuda humanitaria. Estos vehículos están operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes.

Precisamente, ese acuerdo de alto el fuego e inicio del plan del presidente de los Estados Unidos entró en vigor el viernes tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes.

El Ministerio de Salud de la Franja pide ayuda médica "urgente"

Sobre los suministros médicos, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza ha pedido una respuesta "urgente" para introducir los medicamentos necesarios en el enclave palestino.

En un comunicado, las autoridades sanitarias gazatíes han advertido de que miles de pacientes y heridos necesitan lugares óptimos para recibir atención médica "urgentemente". Al igual que los suministros médicos, consideran que los hospitales de la Franja "siguen siendo una prioridad máxima".

Asimismo, han añadido que la interrupción de los servicios especializados "agrava la situación sanitaria e impide las intervenciones quirúrgicas complejas".

Donald Trump encabezará el acto de la firma de la paz en Egipto

Desde Egipto, han confirmado que mañana tendrá lugar en la ciudad balneario de Sharm el Sheij una cumbre internacional para "poner fin a la guerra" en Gaza con la firma del plan de paz y a la que acudirá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Presidencia egipcia ha señalado, a través de un comunicado, que la cita contará con la participación de líderes de más de 20 países, de los cuales han confirmado, el presidente español, Pedro Sánchez, el francés, Emmanuel Macron y el británico, Keir Starmer.

Tal y como puede leerse en el comunicado, "la cumbre tiene como objetivo poner fin a la guerra en la Franja de Gaza", "intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio", y por último, "marcar el comienzo de una nueva etapa de seguridad y estabilidad regional". De la misma manera, han recalcado que esta cumbre se celebra "en el marco de la visión del presidente estadounidense Trump para lograr la paz en la región y sus incansables esfuerzos para poner fin a los conflictos en todo el mundo".

