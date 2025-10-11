Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cuidados de los nietos

La mayoría de los abuelos en España participa en la crianza de sus nietos

Muchos abuelos tienen una jornada casi completa en el cuidado de sus nietos. Llevarlos al colegio, recogerlos o incluso acompañarles al médico son algunas de sus tareas. El 85% se involucra en el cuidado de sus nietos en algún momento.

La mayoría de los abuelos en España participa en la crianza de sus nietos

La mayoría de los abuelos en España participa en la crianza de sus nietos | Antena 3

Publicidad

Daniela Lorca
Publicado:

Los abuelos siguen siendo pilares fundamentales para la crianza de los más pequeños dedican una media de 16 horas semanales al cuidado de sus nietos. Esta cifra refleja la significación creciente del papel de los abuelos en la vida familiar y pone en relieve una forma de asistencia imprescindible en el día a día de muchos hogares. El 46,7% lo hace de forma habitual y con respecto al cuidado diario las cifras también son elevadas, el 28,6 % corresponde a los abuelos que de alguna manera son como los padres y sus nietos no se imaginan una vida sin ellos.

Pilares de la familia

Lucas y Sofía son un claro ejemplo, esperan con ilusión la llegada de sus abuelos a casa. Son los nietos que necesitan el cuidado de sus abuelos, la pieza clave de la familia que además de aportar cariño y sabiduría se convierte en el canguro de confianza. Es el caso de Silvina y Pablo viajan de Madrid a Valladolid todas las semanas para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar de los padres. Lo hacen con gusto y no les importa la hora ni el destino: ellos por sus nietos lo que haga falta. Segundo y Dory recogen del colegio a los pequeños todos los días y aseguran que lo seguirán haciendo muchos años más. Por el contrario Paloma está con el pequeño en momentos puntuales, por suerte la madre se puede hacer cargo del niño. Lo que está claro es que por muchos kilómetros que haya los abuelos siempre van a estar.

La presencia de los abuelos en la crianza aporta beneficios recíprocos. Para los nietos, significa contar con una figura de apego segura, afecto incondicional, paciencia y acompañamiento emocional. Para los ancianos, implica mantenerse activos tanto física como cognitivamente, reforzar su autoestima y ofrecerles un sentido de utilidad, además de ser un canal para transmitir valores y memoria familiar.

¿Un recurso imprescindible en los hogares?

Detrás de esta implicación se encuentran factores sociales y económicos que explican por qué tantas familias recurren al apoyo de los abuelos. Los horarios laborales poco flexibles, la falta de servicios de cuidado infantil asequibles o la necesidad de compatibilizar trabajo y familia hacen que el recurso del “abuelo-cuidador” sea una solución habitual en muchos hogares.

No obstante, esta carga también pone de relieve desafíos: el necesario respeto al tiempo personal de los mayores, evitar la sobrecarga de tareas, y lograr una compensación emocional y práctica por su dedicación. Es esencial reconocer su labor sin caer en expectativas excesivas.

Aldeas Infantiles

El estudio de Aldeas Infantiles subraya la necesidad de visibilizar esta labor y avanzar hacia un reconocimiento institucional de esta figura. Políticas públicas de apoyo, ayudas económicas o facilidades fiscales podrían contribuir a aliviar la carga y reconocer formalmente el valor de su aportación a la crianza familiar.

En un contexto donde las estructuras familiares cambian y la conciliación laboral y familiar sigue siendo un reto, los abuelos se revelan como un pilar silencioso pero fundamental. Su tiempo, esfuerzo y afecto no sólo sostienen la rutina diaria de muchas familias, sino que tejen puentes intergeneracionales que fortalecen los lazos entre generaciones.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' enAtresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Noticias de hoy, sábado 11 de octubre de 2025

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Publicidad

Sociedad

La mayoría de los abuelos en España participa en la crianza de sus nietos

La mayoría de los abuelos en España participa en la crianza de sus nietos

Las impactantes imágenes del paso de la DANA por Ibiza

Las impactantes imágenes del paso de la DANA por Ibiza: aeropuerto cerrado, vuelos cancelados y carreteras cortadas

Suc.- Detenido el principal desarrollador de kits de 'phishing' bancario para grupos que querían "robar a las abuelas"

Desmantelada una red de phishing bancario y detenido el líder de kits de robo de credenciales

Imagen de archivo de unas manos de un anciano
Internacional

El yogur de la mujer más longeva del mundo bate récords de ventas

Bañistas en Tenerife arriesgan su vida con bandera roja
Imprudencias mortales

Bañistas en Tenerife arriesgan su vida con bandera roja

Los motes, una tradición que sigue vigente en la España rural
Pueblos y motes

Los motes, una tradición que sigue vigente en la España rural

Los motes forman parte del día a día de los pueblos de la España rural dónde quien no lo tiene, para muchos no existe

Cosecha del pistacho
BOOM DEL PISTACHO

El Pistacho, el nuevo "oro verde", una cosecha que promete ser espectacular

España se ha convertido ya en la primera productora e pistacho de Europa y la cuarta del mundo. Comienza una cosecha que promete ser espectacular por las abundantes lluvias primaverales y el calor del verano. Investigadores del IMIDRA de la Comunidad de Madrid estudian maneras de adaptar el pistacho al cambio climático.

CHASCARRILLO MATIAS-MONICA

El curioso mote de Matías Prats revelado en directo por Mónica Carrillo: "Los compañeros te llaman..."

Playa de Razo - Carballo- Galicia- España

Emigrantes gallegos regresan a su tierra natal tras una vida en el extranjero: "Fui feliz, pero la morriña me acompañó"

Desarticulan una red criminal de trata de seres humanos y explotación sexual en Oviedo y Zaragoza

Dos menores agreden sexualmente a otra menor en Zaragoza

Publicidad