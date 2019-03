Los negociadores, clave en la resolución sin víctimas del atraco de Vallecas

Aunque no suelen hacerlo, esta vez han ofrecido una rueda de prensa, aunque, de espaldas, para que nadie les vea la cara. El secuestrador les contó que estaba en el paro, y que lo hizo para llamar la atención sobre su situación. Los mediadores aseguran que las negociaciones fueron difíciles por no tener una comunicación directa con el captor hasta el final del suceso.



Aunque no han dado detalles de como consiguieron convencer al captor, sí explicaron los posibles motivos del secuestro. Al parecer está en el paro y aunque no había bebido ni estaba drogado, sufre una fuerte depresión.

La operación acabó con la cooperación del secuestrador y sin ningún herido. Estos agentes forman parte de un equipo de élite de la Brigada de la Policía Nacional preparados para mediar en situaciones de riesgo. El año pasado resolvieron con éxito más de 12 casos, con sus dos armas más podesosas, la psicología y la palabra.