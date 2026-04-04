Narcos y Pokémon: la Policía desmantela una red que lavaba dinero con cartas coleccionables

Renovarse o morir. En el mercado negro existen innumerables métodos para blanquear capitales: ladrillo, criptomonedas, joyas, arte… Pero cuando las autoridades descubren una técnica, los delincuentes deben innovar. Este es precisamente el caso de la organización desarticulada recientemente por la Policía Nacional en Marbella que blanqueaba dinero del narcotráfico con la compra de cartas Pokémon.

El grupo criminal fue descubierto a partir de la detención de una persona relacionada con la organización, lo que permitió localizar a los integrantes para posteriormente detenerlos en Suecia, aunque residían en Marbella.

Según informa el diario 'Sur', la organización intercambiaba estos famosos cromos de criaturas ficticias de colores como vía para limpiar dinero de negocios ilícitos, dado el valor que adquieren en el mundo del coleccionismo, que va incrementando con el paso de los años.

La detención se realizó de forma simultánea en Marbella y Suecia

Los investigadores del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) en la Costa del Sol de la Policía notaron la presencia de varios integrantes de esta banda asentados en Marbella. Además, hallaron conexiones de algunos de ellos con el narcotráfico y acciones violentas en su país de origen, Suecia. Otros miembros se dedicaban al blanqueo por lo que en colaboración con autoridades nórdicas se organizó una redada simultaneada en ambos países.

En una de las viviendas que se inspeccionaron, se localizó un álbum con cartas Pokémon presuntamente destinadas a blanquear dinero procedente del crimen organizado, indica el periódico malagueño.

Fiebre por el coleccionismo

Es una de las tendencias más nostálgicas del mercado del coleccionismo internacional: productos de entretenimiento infantil de los años noventa y principios de los dos mil convertidos en activos cada vez más cotizados. Según el diario, su valor depende de factores como la escasez, estado de conservación, demanda o la marca.

Recientemente se ha popularizado también la reventa online de productos de merchandising de diferentes marcas. Por ejemplo, con el estreno de la última película de Nintendo, 'Super Mario Galaxy: la película', los palomiteros que se venden en las salas de cine han sido todo un éxito en plataformas de venta de productos de segunda mano.

Pokémon, fenómeno de toda una generación

Pokémon fue un fenómeno cultural de alcance global que fue un icono para toda una generación y no fue solo un videojuego, sino una franquicia dirigida a niños y adolescentes de la época, ya que al juego le siguieron una serie de televisión, películas, juguetes y las cartas coleccionables.

Algunas ediciones de estas cartas se imprimieron en tiradas limitadas lo que ha provocado décadas después que las menos habituales en buenas condiciones alcancen gran valor en el comercio de segunda mano, señala el diario 'Sur'. Este factor es un gran atractivo para el mercado negro. En torno a Pokémon existe un mundo de empresas que certifican el estado de las cartas, subastas internacionales y plataformas especializadas para seguir la evolución de su cotización y facilitar la compraventa.

El fenómeno se enmarca dentro de una tendencia más amplia sobre objetos vinculados a la cultura popular como videojuegos antiguos, zapatillas de edición limitada o cromos deportivos antiguos. La saga de Pokémon reavivó antiguos rituales como el de abrir sobres, intercambiar cartas, jugar con ellas y buscar los ejemplares más raros. Aquellos adolescentes que jugaban con Pokémon son en la actualidad una generación con poder adquisitivo que muestran esfuerzo por pagar por recuperar objetos que les teletransportan a su infancia.

Una carta Pokémon alcanzó los 13,5 millones de euros en una subasta organizada por Goldin Auctions en una puja que duró 42 días. Se trataba de una carta extraordinariamente rara de la que apenas se produjeron unas 40 unidades en todo el mundo.

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