Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Bitcoin

Yadi Zhang, la mujer detrás del mayor caso de blanqueo con bitcoin de la historia

Una fortuna de casi 7.000 millones de euros en bitcoin. Es lo que tenía una ciudadana china en su poder. La mujer se dedicaba a blanquear esa fortuna que procedía de actividades delictivas y criminales. Es una de las mayores incautaciones del mundo de bitcoin fraudulentos.

Blanquear 7.000 millones de euros en bitcoin

Blanquear 7.000 millones de euros en bitcoinRedes

Publicidad

Toni Baena
Publicado:

Su nombre es Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang. Tiene 47 años y es la protagonista del mayor caso de confiscación de bitcoin en la historia. Prometía alcanzar rentabilidades de 300%. 128.000 inversores "picaron". Su dinero nunca se invirtió en lo prometido. Acabaron convertidos en bitcoin. Después eran blanqueados mediante transacciones, compras de bienes inmuebles y métodos fraudulentos.

En el proceso legal británico, esta mujer con doble nacionalidad británica y china, fue juzgada y condenada por su papel en el blanqueo de parte de esos fondos. La mujer aceptó los cargos y confesó su culpabilidad.

"Al declararse culpable hoy, la Sra. Zhang espera brindar algo de consuelo a los inversores que han esperado desde 2017 una compensación y asegurarles que el aumento significativo en los valores de las criptomonedas significa que hay fondos más que suficientes disponibles para compensar sus pérdidas", dijo el abogado de Qian, Roger Sahota, de Berkeley Square Solicitors.

En una redada realizada en 2018 en una mansión en Hampstead (Londres), la policía británica incautó dispositivos que contenían más de 61.000 bitcoins relacionados con el caso. Además de la confiscación de criptomonedas, las autoridades han tomado medidas para recuperar activos relacionados: inmuebles en Reino Unido, propiedades en Dubái, y otros bienes vinculados a los involucrados.

Al amparo de la supuesta opacidad de las criptomonedas

Un caso que determinó una compleja relación de policías de varios países. Implicó cooperación entre autoridades chinas, británicas y otros países (por ejemplo, en la recuperación de activos en Dubái), lo cual subraya cómo el crimen en criptoactivos trasciende fronteras. La naturaleza opaca, casi anónima y descentralizada de muchas transacciones con criptomonedas hace que rastrear los flujos ilícitos sea complejo, pero este caso demuestra que no es imposible.

Casos de esta envergadura pueden servir como advertencia para quienes consideren usar criptomonedas para realizar delitos financieros: los gobiernos están desarrollando herramientas cada vez más sofisticadas. Este caso muestra el lado oscuro de las criptomonedas. Su caída arrastra también la imagen de una industria que, pese a su potencial innovador, sigue siendo terreno fértil para estafas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Trump pacta con Netanyahu un plan de paz que incluye la rendición de Hamás y una "junta de paz" para la Franja

Trump presenta su plan de paz para Gaza y propone presidir el organismo que supervisará el nuevo gobierno

Publicidad

Mundo

Avión Ryanair

Terror en pleno vuelo, dos pasajeros desatan el caos y provocan un aterrizaje de emergencia: "Los 15 minutos más aterradores de mi vida"

¿Quién es el 'Pequeño J'?, el líder que ordenó el asesinato de las tres jóvenes en un directo de TikTok

¿Quién es 'Pequeño J'?: el cerebro de la banda narco que asesinó a las tres jóvenes en un directo de TikTok

Blanquear 7.000 millones de euros en bitcoin

Yadi Zhang, la mujer detrás del mayor caso de blanqueo con bitcoin de la historia

Al menos un muerto y 100 heridos en el derrumbe de una escuela en Indonesia
Indonesia

Se desploma una escuela en Indonesia mientras los estudiantes rezaban: hay un muerto y 100 heridos

Benjamin Netanyahu
GAZA

Netanyahu niega la aceptación de crear el Estado de Palestina: "Sería un premio enorme al terrorismo"

Donald Trump y Benjamin Netanyahu
GAZA

Estos son los 20 puntos del acuerdo de paz para Gaza acordado por Trump y Netanyahu

El primer ministro israelí respalda el plan del presidente de Donald Trump para la paz en la Franja de Gaza y el abandono de las armas de Hamás.

Richard Gere Open Arms
Ayuda Humanitaria

Richard Gere, invitado especial en el X aniversario de Open Arms

La ONG celebraba este lunes un evento conmemorativo por su décimo año salvando vidas, al que han acudido grandes personalidades como Rossy de Palma, Rigoberta Bandidni, Urtasun, Serrat y la estrella de la noche, Richard Gere.

Rehenes en Israel.

Los familiares de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza publican una oración de agradecimiento a Donald Trump

Una bandera de EEUU detrás de la verja de una prisión

Un padre es condenado a 20 años de cárcel tras dejar morir de hambre a su bebé de dos meses

Avión de Ryanair.

Un pasajero ebrio provoca que un avión con destino Alicante aterrice en Toulouse: amenazó con abrir las puertas en pleno vuelo

Publicidad