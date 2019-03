Multan a una peña de jubilados por apostar 10 céntimos en cada partida de cartas

Una peña de jubilados del Puerto de Sagunto, Valencia, se enfrenta a una multa de hasta 600.000 euros por jugar a las cartas en su club social.

La Policía les ha denunciado por apostar 10 céntimos en cada partida y les ha instado a dejar de promover el juego con dinero de por medio, aunque ellos aseguran que no hay afán de lucro en su actividad.

Por el momento, no han dejado de jugar a las cartas pero sí han tenido que renunciar a apostar dinero en cada partida para no incumplir la ley local que prohíbe estas apuestas fuera de casinos y bingos. Muchos dicen que "ya no es lo mismo" y han dejado de acudir al club.