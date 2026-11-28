La llegada de un nuevo miembro a la familia suele venir acompañada de compras, juguetes y hasta algún que otro capricho. Pero ¿qué ocurre cuando el recién llegado tiene cuatro patas? Con la bajada de las temperaturas, muchos dueños dudan si su perro necesita o no un abrigo para salir a la calle.

La respuesta no es igual para todos. Aunque el pelaje funciona como una protección natural, hay animales que sienten mucho más el frío que otros. Los perros pequeños, los de pelo corto o fino y aquellos con poca grasa corporal suelen ser más vulnerables. También los cachorros y los animales de edad avanzada, especialmente si tienen algún problema de salud.

Por eso, más allá de lo que marque el termómetro, conviene observar su comportamiento. Temblar, encoger el cuerpo, levantar las patas repetidamente o intentar regresar a casa pueden ser señales de que nuestro perro no está cómodo con la temperatura. Las características físicas y el tiempo que pasa al aire libre también influyen en sus necesidades, tal y como recoge un reciente análisis de Interempresas sobre los cuidados de perros y gatos durante el invierno.

Y si necesitan protección, el mundo de la moda canina ofrece opciones para todos los gustos. Desde abrigos acolchados hasta chubasqueros impermeables, las tiendas especializadas cuentan con prendas pensadas para adaptarse a diferentes situaciones., pero no todo vale a la hora de vestirlos.

La comodidad debe estar por encima de la estética. Es importante elegir una talla adecuada, que permita al animal caminar, correr y hacer sus necesidades sin dificultades. También conviene evitar prendas con demasiadas piezas o elementos que puedan morder y tragarse. Los tejidos deben adaptarse a las condiciones del paseo y proteger sin provocar un exceso de calor.

Y los perros no son los únicos que pueden necesitar cuidados adicionales. Algunos gatos en edad avanzada o con poco pelo también pueden sufrir las bajas temperaturas. En su caso, disponer de un lugar cálido, seco y protegido de las corrientes de aire puede ser suficiente.

En definitiva, no se trata de abrigar a nuestras mascotas por seguir una tendencia, sino de conocer sus necesidades. Porque cuando llega el invierno, la mejor prenda no es necesariamente la más bonita, sino la que les permite estar cómodos y protegidos.

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