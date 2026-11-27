Hoy Matías Prats ha ejercido de maestro de ceremonias en un acto muy especial para los malagueños, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, ha encendido las luces, que iluminarán la Navidad de Málaga hasta el cinco de enero. Es un espectáculo de luz y música, que atrae todos los años a vecinos y turistas a pasear por las calles de la ciudad. Todo trascurre a los pies de la calle Larios.

Matías Prats ha explicado que su vínculo con Málaga viene de lejos. El amor de sus padres nació en Málaga. Aquí se conocieron, aquí tenían a su familia y aquí Matías ha pasado muchos años de su vida. A modo de anécdota ha contado también que de pequeño pasaba mucho tiempo con su tía Magdalena, que tenía una peluquería de señoras en el Perchel, en su casa del Puerto de la Torre. Ha ironizado que ella siempre le decía que "no tenía muchas luces" y ahora, entre risas Prats ha recalcado: "Mira todas las luces para mí".

Tras su discurso minutos antes de las 19.00 horas, ha llegado el gran momento: "Malagueños que ya es la hora", ha gritado a través del micrófono al tiempo que comenzaba la cuenta atrás para finalmente pulsar el botón y dar la bienvenida a la Navidad en Málaga. Con un "adelante" ha encendido los casi tres millones de puntos de luz led repartidos por el centro histórico y otros espacios emblemáticos de la ciudad.

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