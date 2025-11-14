Atresmedia y CaixaBank se unen para dar voz y valor al colectivo sénior desde 'Hablando en Plata'

Atresmedia y CaixaBank han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar acciones que dan voz y valor al colectivo sénior. Esta alianza se canalizará a través de 'Hablando en Plata', la iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo, y ha sido rubricada por Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia, y María Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank.

En el acto también estuvieron presentes Raquel del Castillo, directora de 'Hablando en Plata'; la periodista y presentadora Sonsoles Ónega; y José Miguel García-Gasco, director general de Atresmedia Publicidad.

Una alianza para poner en valor la experiencia sénior

Con este acuerdo, Atresmedia y CaixaBank, referentes en los sectores de la comunicación y la banca respectivamente, desarrollarán diversas acciones alineadas con los objetivos de 'Hablando en Plata': combatir el edadismo y reivindicar el valor, la experiencia y el papel activo de las personas mayores de 55 años en la sociedad.

El plan contempla la difusión de contenidos centrados en temáticas clave para este colectivo a través de programas de televisión —como 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3)—, espacios de radio —entre ellos 'Julia en la Onda'(Onda Cero)— y los soportes digitales y redes sociales del grupo.

Durante los primeros meses de colaboración, las acciones se estructurarán en torno a tres grandes ejes temáticos:

Envejecimiento activo, que promoverá la importancia de mantenerse dinámico y con nuevos propósitos en cada etapa de la vida.

Ciberseguridad, orientada a la formación y la prevención en el uso de herramientas digitales.

Voluntariado, que destacará el valor de la participación social y solidaria de las personas mayores.

En España, más del 20% de la población supera los 65 años y más del 30% tiene más de 55. La esperanza de vida sigue situando a nuestro país entre los más longevos de Europa: para 2030, se prevé que las personas mayores de 60 años representen el 23% de la población. Este grupo, cada vez más formado y activo, desempeña un papel clave en la sociedad actual.

'Hablando en Plata': tres años de compromiso frente al edadismo

Lanzada en octubre de 2022, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, 'Hablando en Plata' nació del compromiso de Atresmedia de ser altavoz y agente de cambio social desde su posición como grupo de comunicación líder en España.

La iniciativa combate los estereotipos y prejuicios asociados a la edad, promoviendo una visión más realista e inclusiva del envejecimiento. En estos tres años ha impulsado campañas como 'Currículum vital', 'Gracias' y 'Contra el edadismo', esta última protagonizada por Sonsoles Ónega y Alberto Chicote, además de ofrecer especiales en prime time sobre temas de relevancia social como la brecha digital, la longevidad saludable o la soledad no deseada.

También cuenta con una amplia cobertura en informativos y programas de actualidad, así como en su web y redes sociales, y ha publicado el I Barómetro de Edadismo ‘Hablando en Plata’, un estudio pionero que mide la discriminación por edad en España.

CaixaBank, referente en el acompañamiento al cliente sénior

CaixaBank, líder del sector bancario en España con más de 20 millones de clientes y la red de oficinas más extensa del país, desarrolla un modelo de banca universal responsable y cercana, con visión a largo plazo y atención personalizada.

Con más de 4 millones de clientes mayores de 65 años y una cuota del 34% en pensiones domiciliadas, la entidad es referente en el segmento sénior. Su objetivo es acompañar a los clientes a lo largo de toda su vida, ofreciendo soluciones innovadoras en planificación y protección financiera, así como servicios de apoyo asistencial, formación, voluntariado y bienestar.

Entre sus iniciativas más recientes destaca Generación+, un ecosistema de productos y servicios para la planificación de la jubilación y la mejora de la calidad de vida en la etapa del envejecimiento, que refuerza su compromiso de atención prioritaria hacia las personas mayores.