Cinco hombres han sido detenidos por cultivar y elaborar marihuana en una plantación que estaba oculta bajo un parque infantil en una finca de Las Gabias, en Granada.

Los agentes de la Guardia Civil descubrieron una sofisticada infraestructura especializada en la venta de material para el cultivo de cannabis, comúnmente conocido como 'grow shop', cuyo valor se estima en millones de euros.

La detención de hasta cinco hombres, de los cuales tres están siendo investigados y el cabecilla ha sido condenado a prisión provisional, ha tenido lugar en el marco de la operación 'Nazarí-Sabika 04'.

Durante los registros, la Guardia Civil intervino 2.479 plantas de marihuana distribuidas en tres plantaciones, dos turismos, dos furgonetas, una caravana, un remolque, una pistola eléctrica incapacitante tipo táser y 22.970 euros en billetes de diverso valor.