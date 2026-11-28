San Sebastián de los Reyes ya está oficialmente en Navidad. La Plaza de la Constitución se llenó este viernes, 27 de noviembre, de vecinos y visitantes para vivir uno de los momentos más esperados de estas fechas: el encendido de las luces navideñas. Y este año, la sorpresa tenía nombre propio: El couch de la Voz Pablo López.

El artista malagueño fue el gran protagonista de la tarde con una actuación musical que convirtió la celebración en un espectáculo. La plaza estaba completamente llena esperando el momento más esperado, que llegó cuando, acompañado por el público, tomó el protagonismo para realizar la cuenta atrás y pulsar el botón que dio paso al encendido de toda la iluminación navideña.

Un instante cargado de emoción que hizo brillar la Plaza de la Constitución y dio oficialmente la bienvenida a la Navidad en el municipio.

La celebración contó también con el reparto de chocolate caliente y churros, ambientación musical y la inauguración del Belén Monumental. Como broche final, los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo piromusical a cargo de Pirotecnia Vulcano que ha iluminado la plaza del Ayuntamiento junto con el arbol de navidad y un gran cartel luminoso en el que se podía leer "Feliz Navidad".