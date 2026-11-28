El evento ha reunido a numerosas familias y visitantes que no han querido perderse esta cita. Entre photocalls y numerosas actividades para todos los públicos, el ambiente navideño y solidario ha sido el gran protagonista. Una jornada para disfrutar y, sobre todo, para colaborar con la importante labor que realiza la Fundación Aladina con los niños con cáncer y sus familias.

La iniciativa vuelve a demostrar el apoyo que recibe la fundación y la importancia de seguir sumando esfuerzos. Todo lo recaudado ayudará a mantener sus proyectos y a mejorar el día a día de los menores que se enfrentan a esta enfermedad y de quienes les acompañan.