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Una mujer víctima de violencia de género pilla a su abogado masturbándose durante una videollamada

El abogado ha asumido los hechos y ha sido sancionado con 720 euros de multa y dos años de suspensión por el Colegio de Abogados.

El juez y la fiscal, durante el juicio

El juez y la fiscal, durante el juicio Europa Press

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Pepe Ribas
Publicado:

En la Plaza nº2 del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Vigo se ha celebrado un juicio contra un abogado que se estaba masturbando durante una videollamada con su clienta, una mujer víctima de violencia de género. La mujer sufrió esta desagradable situación el pasado mes de enero y no daba crédito a lo que estaba viendo: ”Me di cuenta de que el móvil se movía de forma extraña, como que se estaba masturbando, y me asusté, pero me dije, es mi abogado, no puede ser”. Una situación que sorprendió por completo a la víctima: "Agachó la mirada y por sus lentes vi que estaba desnudo de cintura para abajo y se estaba masturbando".

La mujer, en shock

La víctima de violencia de género no podía creer que estuviera envuelta en esta situación y esto afectó de forma directa a su día a día: "Aparte de sentirme vulnerable y humillada, psicológicamente me afectó mucho; empecé a tener pesadillas de que mi hija, que es grande, era pequeña y corría para escapar de él. Me tuvieron que aumentar la dosis que ya tomaba para poder dormir". La mujer aún abrumada por los hechos logró capturar una instantánea de lo que estaba viendo para poder denunciar los hechos.

El abogado, con antecedentes

En el momento que la víctima denunció los hechos y acudió al Colegio de Abogados de Vigo se llevó una desagradable sorpresa; la secretaria de la institución descubrió que el acusado ya tenía antecedentes penales por exhibicionismo ante una menor de edad.

Abandona la profesión

Tras la multa en el juicio y su sanción de dos años el abogado ha comunicado en su escrito al juzgado que se daba de baja del Colegio de Abogados de Vigo y Coruña cerrando su despacho, debido a que en 13 años de abogacía no había estado a la "altura de las circunstancias".

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Noticias de hoy, jueves 2 de julio de 2026

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