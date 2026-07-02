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Incendio forestal

Aragón mantiene un amplio despliegue para controlar los incendios de Robres, Leciñena y La Fueva

Los tres fuegos continúan activos, aunque los servicios de extinción destacan una evolución favorable en varios frentes gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas.

La C.Madrid envía un helicóptero de Bomberos a Zaragoza para colaborar en la extinción del incendio de Leciñena

La C.Madrid envía un helicóptero de Bomberos a Zaragoza para colaborar en la extinción del incendio de Leciñena EUROPAPRESS

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María del Álamo
Publicado:

El incendio forestal de Leciñena sigue siendo el de mayor dimensión y complejidad. Las autoridades trabajan especialmente en el sector 4, junto a la carretera A-129, para evitar que las llamas crucen la vía y alcancen una extensa masa forestal de la sierra de Alcubierre.

Según la última estimación, el fuego ha afectado ya a unas 2.800 hectáreas. La evolución es favorable tras la bajada del viento y el aumento de la humedad durante la noche, aunque el operativo mantiene la máxima vigilancia ante el riesgo de que las altas temperaturas de la tarde reaviven el incendio.

La Fueva continúa activa y mantiene un núcleo desalojado

En la comarca del Sobrarbe, el incendio declarado en La Fueva continúa activo y permanece en situación operativa 2, el nivel reservado para emergencias de especial complejidad.

El fuego mantiene evacuado el núcleo de Morillo de Monclús, cuyos vecinos siguen sin poder regresar a sus viviendas mientras los equipos trabajan para consolidar el perímetro y asegurar la zona. Las labores se ven dificultadas por la complicada orografía y las elevadas temperaturas.

Robres: evolución favorable y vigilancia permanente

El incendio de Robres presenta una evolución más favorable que en las primeras horas de la emergencia. Los equipos de extinción han logrado estabilizar buena parte del perímetro, aunque continúan realizando tareas de remate y vigilancia para evitar reproducciones.

Las autoridades insisten en que el riesgo de incendios sigue siendo muy elevado en Aragón debido a la sequedad del terreno y a las altas temperaturas registradas en los últimos días.

Más de 400 efectivos movilizados

En el conjunto de los incendios participan brigadas terrestres, autobombas, agentes de Protección de la Naturaleza, medios aéreos, maquinaria pesada, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y personal de Protección Civil y Guardia Civil.

El Gobierno de Aragón mantiene activada la Situación Operativa 2 del PROCINFO y coordina el dispositivo desde el Centro de Coordinación Operativa integrado (CECOPI), que revisa continuamente la evolución de los fuegos para adaptar la estrategia de extinción.

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