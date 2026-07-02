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ACCIDENTE AUTOBÚS

La conductora dio negativo en alcohol y drogas: qué se sabe del accidente de autobús en Lleida

La conductora del autobús siniestrado en Lleida llevaba solo tres días trabajando en la empresa. Viajaba junto a un instructor y dio negativo en la prueba de alcohol y drogas posterior al accidente.

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La conductora del autobús siniestrado en Lleida llevaba solo tres días trabajando en la empresa | EUROPAPRESS

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Este accidente de autobús en la rambla de Ferran de Lleida, es uno de los siniestros de tráfico más graves registrados en la ciudad en los últimos años. El vehículo, que cubría la ruta entre Lleida y La Granja d’Escarp, se salió de su trayectoria sobre las 7.30 horas y acabó impactando lateralmente contra la fachada de la Diputación y una parada de autobús.

El último balance de heridos habla de nueve ingresados en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Cuatro de ellos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, de los cuáles dos están en estado crítico.

La mayoría de los pasajeros eran trabajadores temporeros que se dirigían a la campaña de recogida de fruta en la comarca del Baix Segre. El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, se mostró "consternado" por el accidente y aseguró que las consecuencias podrían haber sido aún más graves si el siniestro se hubiera producido un poco más tarde, cuando la rambla registra una mayor afluencia de peatones. Ninguna persona que caminaba por la zona resultó herida.

En cuanto al dispositivo desplegado en la Rambla Ferran, participaron once ambulancias del SEM, una treintena de efectivos con 14 dotaciones, entre ellos tres furgones de salvamento, patrullas de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra y personal de Protección Civil. En los primeros momentos, los esfuerzos se centraron en la ayuda y la atención a los heridos y en asegurar la zona del siniestro para evitar riesgos.

Pérdida de control del vehículo

La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores apunta a una posible pérdida de control del vehículo por parte de la conductora, aunque las causas exactas todavía se desconocen. La mujer se había incorporado a la empresa Autocars Gamón apenas tres días antes del accidente y realizaba el trayecto acompañada por un conductor experimentado que ejercía labores de supervisión. Ambos se encuentran entre los heridos, siendo el instructor uno de los afectados de mayor gravedad al recibir el impacto en la parte delantera del autobús.

Las pruebas de alcohol y drogas practicadas a la conductora dieron resultado negativo. La Guardia Urbana de Lleida ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. Una de las incógnitas que deberán determinar los investigadores es la velocidad a la que circulaba en el autocar. En ese tramo, la velocidad máxima permitida es de 20 kilómetros por hora, mientras que en el otro sentido de circulación, que todavía no está reformado, es de 30 km/h.

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