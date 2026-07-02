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Un ladrón llama para que le devuelvan su móvil olvidado en la casa que había robado, contesta la Policía y acaba detenido

Los policías se encontraban en la casa en el momento de la llamada y quedaron con el ladrón sorprendiéndole en una plaza de Elche.

Policía Nacional en Elche

Policía Nacional en Elche Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Un ladrón de 64 años se olvidó de su teléfono móvil en el interior de una vivienda de Elche, Alicante que estaba robando. Horas después, el hombre llamó con el teléfono de otra persona pidiendo que se lo devolviesen en una plaza de la localidad. Fuentes de la investigación cuentan que ocurrió el pasado 25 de junio.

Un particular entró a comisaría a denunciar que le habían roto la puerta de su casa y le habían robado una bicicleta valorada en 1.500 euros junto a varios coches de juguete de colección. El robo sucedió a las 13:00 horas y la víctima se dio cuenta de que dentro había un teléfono móvil que no era suyo.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la comisaría de Elche acudieron al domicilio, en un bajo en obras, y comprobaron que efectivamente había daños tanto en la puerta como en su marco, que estaba fracturado por los golpes.

La Policía atendió la llamada

Los agentes que estaban con la víctima del robo, observaron que el teléfono recibía una llamada y, al contestar, un varón explicó que había perdido su móvil y estaba llamando con el teléfono de una persona que andaba por la calle. Indicó que quería quedar en la plaza Primero de Mayo para recibir el teléfono.

El ladrón, sin ser consciente de que estaba hablando con los policías, quedó en la conocida plaza de la ciudad ilicitana y, al llegar los policías y la víctima, observaron al supuesto ladrón sentado en un banco y con una bolsa que contenía dentro los coches robados del coleccionista.

Al acercarse los agentes, el hombre reconoció que había entrado en la vivienda ajena con un hermano y que este, tenía la bicicleta. El vecino natural de Orihuela tenía ya varios antecedentes policiales y ha sido detenido por un supuesto delito de robo con fuerza a la espera de localizar al presunto cómplice.

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