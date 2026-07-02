Estabilizado el incendio de Santa Elena: los vecinos desalojados pueden volver a sus viviendas

El incendio forestal declarado este miércoles en el paraje de Los Abades, en el término municipal de Santa Elena en Jaén, ha sido estabilizado. Los vecinos desalojados ya pueden volver a sus casas.

El operativo logró esta mañana cerrar el frente principal del fuego tras la actuación ininterrumpida de los equipos terrestres y la maquinaria pesada, después de que durante la jornada del miércoles intervinieran 19 medios aéreos. Aunque el perímetro ya no presenta actividad, continúan existiendo varios puntos calientes que seguirán siendo vigilados y extinguidos con el apoyo de los medios aéreos en cuanto a las condiciones meteorológicas permitan su incorporación.

Las condiciones atmosféricas han favorecido la evolución del incendio. Según explicó Sanz, el aumento de la humedad durante la noche y el cambio en la dirección del viento contribuyeron a reducir la intensidad de las llamas. No obstante, la inversión térmica registrada a primera hora de la mañana ha retrasado el despegue de los medios aéreos, cuya incorporación está prevista a lo largo de la jornada.

Las 190 personas desalojadas pueden regresar a sus viviendas. Entre los evacuados se encuentran 40 vecinos de la pedanía de Miranda del Rey y alrededor de 150 personas de una granja escuela próxima a la zona afectada, donde se encontraban numerosos jóvenes participando en un campamento.

Se trabaja para consolidar el perímetro

El dispositivo de extinción mantiene desplegados más de un centenar de efectivos, cinco medios aéreos, dos son aviones y tres helicópteros, cuatro autobombas, dos bulldóceres, una unidad médica, una unidad meteorológica, un equipo de drones y un módulo de mando, además del apoyo de medios procedentes de Castilla-La Mancha, que ha movilizado una máquina pesada, un equipo terrestre y once efectivos.

Durante la emergencia también se activó un importante dispositivo de Cruz Roja para atender a las personas evacuadas. Un total de 24 voluntarios instalaron 150 camas articuladas, repartieron mantas, alimentos y 300 botellas de agua, además de prestar apoyo logístico y acompañamiento a los menores desalojados.

Por el momento, la Junta de Andalucía no ha facilitado una estimación oficial de la superficie afectada por el incendio. Los trabajos se centran ahora en consolidar el perímetro y evitar posibles reactivaciones durante las horas de mayor calor, mientras las autoridades mantienen la recomendación de no acercarse a la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

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