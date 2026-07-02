Muere un hombre de 34 años arrollado por un autobús urbano en Sevilla

Un hombre de 34 años ha muerto esta madrugada en Sevilla tras ser atropellado por un autobús urbano que circulaba por la zona del polígono de San Pablo. Emergencias 112 Andalucía informan de que el aviso se produjo a las 1:45 horas de la madrugada alertando de que un hombre había sido atropellado por un autobús urbano.

La Policía Local y los servicios sanitarios al llegar al lugar de los hechos, solo pudieron certificar la muerte al momento del hombre tras ser arrollado por las ruedas del vehículo. Los servicios sanitarios atendieron también al conductor, que sufrió una crisis de ansiedad y dio negativo en las pruebas de consumo de alcohol y drogas a las que fue sometido.

Arollado por el autobús

Fuentes de la investigación apuntan que el hombre tropezó cuando corría para coger el autobús y el vehículo lo arrolló sin que, inicialmente, nadie se diese cuenta.

La Policía Local de Sevilla investiga las causas del suceso, mientras el cuerpo del fallecido se encuentra en el Instituto de Medicina Legal para que le sea realizada la autopsia.

Otra muerte por atropello

Una menor de 17 años ha muerto la madrugada de este jueves al ser atropellada por un camión tras caer de la moto que la que iba de acompañante a la altura de Castellví de Rosanes, Barcelona. Según han informado el Servicio Catalán de Tráfico, el accidente ocurrió hacia las 00.10 horas de anoche en el punto kilométrico 172,6 de la AP-7, a la altura de Castellví de Rosanes, en dirección Tarragona.

Por causas que se investigan, la motocicleta en la que iba de acompañante la chica, de 17 años y vecina de Gelida, Barcelona, sufrió una caída en la vía y posteriormente un camión atropelló mortalmente a la menor.

El conductor de la motocicleta resultó herido menos grave y fue evacuado al hospital Sant Joan de Déu de Martorell, Barcelona, mientras que el conductor del camión resultó ileso. Con esta víctima, son ya 71 las personas muertas en accidente de tráfico este año en las carreteras catalanas, de las cuales 30 motoristas, según el balance provisional de Tráfico.

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