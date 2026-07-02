Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

ATROPELLO

Muere un hombre de 34 años arrollado por un autobús urbano en Sevilla

El hombre tropezó cuando corría para coger el autobús y el vehículo lo arrolló sin que, inicialmente, nadie se diese cuenta.

Imagen de archivo de un autobús en Sevilla

Imagen de archivo de un autobús en Sevilla Europa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Un hombre de 34 años ha muerto esta madrugada en Sevilla tras ser atropellado por un autobús urbano que circulaba por la zona del polígono de San Pablo. Emergencias 112 Andalucía informan de que el aviso se produjo a las 1:45 horas de la madrugada alertando de que un hombre había sido atropellado por un autobús urbano.

La Policía Local y los servicios sanitarios al llegar al lugar de los hechos, solo pudieron certificar la muerte al momento del hombre tras ser arrollado por las ruedas del vehículo. Los servicios sanitarios atendieron también al conductor, que sufrió una crisis de ansiedad y dio negativo en las pruebas de consumo de alcohol y drogas a las que fue sometido.

Arollado por el autobús

Fuentes de la investigación apuntan que el hombre tropezó cuando corría para coger el autobús y el vehículo lo arrolló sin que, inicialmente, nadie se diese cuenta.

La Policía Local de Sevilla investiga las causas del suceso, mientras el cuerpo del fallecido se encuentra en el Instituto de Medicina Legal para que le sea realizada la autopsia.

Otra muerte por atropello

Una menor de 17 años ha muerto la madrugada de este jueves al ser atropellada por un camión tras caer de la moto que la que iba de acompañante a la altura de Castellví de Rosanes, Barcelona. Según han informado el Servicio Catalán de Tráfico, el accidente ocurrió hacia las 00.10 horas de anoche en el punto kilométrico 172,6 de la AP-7, a la altura de Castellví de Rosanes, en dirección Tarragona.

Por causas que se investigan, la motocicleta en la que iba de acompañante la chica, de 17 años y vecina de Gelida, Barcelona, sufrió una caída en la vía y posteriormente un camión atropelló mortalmente a la menor.

El conductor de la motocicleta resultó herido menos grave y fue evacuado al hospital Sant Joan de Déu de Martorell, Barcelona, mientras que el conductor del camión resultó ileso. Con esta víctima, son ya 71 las personas muertas en accidente de tráfico este año en las carreteras catalanas, de las cuales 30 motoristas, según el balance provisional de Tráfico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 2 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 2 de julio?

Efemérides de hoy 2 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 2 de julio?

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de una patrullera marítima de la Guardia Civil.

Unos narcos llaman al 112 porque creen que les persiguen para robarles y era la Guardia Civil para detenerles

Mossos D´Esquadra

Prisión para un hombre tras reconocer haber matado y descuartizado a su pareja en Barcelona

Policía Nacional en Elche

Un ladrón llama para que le devuelvan su móvil olvidado en la casa que había robado, contesta la Policía y acaba detenido

Vídeo del incendio de Santa Elena, en Jaén
INCENDIO

Estabilizado el incendio de Santa Elena: los vecinos desalojados pueden volver a sus viviendas

Imagen de archivo de un autobús en Sevilla
ATROPELLO

Muere un hombre de 34 años arrollado por un autobús urbano en Sevilla

Pozo de Rincón de la Victoria.
Málaga

Tres meses después de su desaparición, hallan el cadáver de Cristina en un pozo de Málaga con signos de apuñalamiento y ahogamiento

El pasado miércoles fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en un pozo de Rincón de la Victoria. Se trataba de Cristina, de 35 años, desaparecida desde hace tres meses. La autopsia preliminar ha confirmando que fue apuñalada y ahogada, pese a que no se conocen las causas exactas de su muerte.

Atraco joyería
ATRACOS

Se disparan los atracos a las joyerías: Las bandas van armadas y no dudan en disparar por conseguir el botín

Los expertos consideran que la subida del precio del oro provoca un aumento de los asaltos a la joyerías. Los atracos duran segundos y los delincuentes van armados y son muy violentos.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 2 de julio de 2026

Incendio en Zaragoza.

Los incendios de Zaragoza y Huesca provocan 40 desalojados con 2.500 hectáreas calcinadas

Efemérides de hoy 2 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 2 de julio?

Efemérides de hoy 2 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 2 de julio?

Publicidad