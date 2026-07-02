Investigan como violencia de género la agresión a una mujer en Jaén: su hija dio la voz de alarma

La agresión sufrida por una mujer en la localidad jiennense de Ibros se investiga como un caso de violencia de género. Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Jaén, quien ha informado de que la víctima permanece hospitalizada y que el presunto agresor ha sido detenido por la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes en una vivienda del municipio. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar tras recibir el aviso de una fuerte discusión y encontraron a una mujer gravemente herida, presuntamente por arma blanca. La víctima fue atendida por los sanitarios y trasladada al Hospital de Jaén, donde permanece ingresada. Por su parte, el presunto agresor, que es la pareja de la mujer, fue detenido por la Guardia Civil poco después de los hechos.

Además, la agresión fue presenciada por la hija de ambos, que también se encontraba en el interior de la vivienda en el momento del ataque. La menor fue quien dio la voz de alarma y alertó a los servicios de emergencia tras lo ocurrido.

La Subdelegación del Gobierno confirma la investigación

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado que el caso se investiga como violencia de género. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas de la agresión. Además, han señalado que la víctima no figuraba en el Sistema VioGén y que no constaban denuncias previas.

El delegado del Gobierno ha explicado que, tras la llamada de emergencia, la patrulla más cercana se encontraba a unos 40 minutos del lugar, por lo que la intervención del agente que acudió primero fue "determinante" para evitar una agresión tanto a la mujer como a la hija. Ha señalado que la actuación permitió la detención del varón, que también presentaba lesiones y tuvo que ser atendido en el hospital.

El representante del Gobierno ha subrayado que la situación "afortunadamente se ha resuelto bien" y ha confirmado que el detenido permanece bajo custodia. Asimismo, ha indicado que en la intervención participaron posteriormente otros dos agentes de la Guardia Civil de Tráfico como apoyo.

Preguntado por la falta de efectivos, ha señalado que pueden darse circunstancias como esta en el medio rural, aunque ha defendido el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde 2018, con más de 3.500 agentes incorporados y convocatorias recientes de miles de plazas tanto para Guardia Civil como para Policía Nacional.

La intervención de la Guardia Civil y la denuncia de falta de efectivos en el medio rural

La asociación profesional Jucil ha denunciado la escasez de efectivos en el medio rural tras la intervención en la que un guardia civil destinado en Baeza acudió solo al domicilio, ante la ausencia de patrullas operativas cercanas, situadas a unos 40 minutos del lugar de los hechos. Según su relato, el agente logró desarmar y detener al presunto agresor y prestar auxilio a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios, en una actuación que consideran condicionada por la falta de recursos y los tiempos de respuesta en la denominada España vaciada.

Aseguran que situaciones como esta obligan a los agentes a intervenir solos en escenarios de extrema violencia y provocan tiempos de respuesta que consideran inasumibles para los ciudadanos.

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