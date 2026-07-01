Muere de forma repentina Manuel Arjona, mítico integrante del grupo Locomía, a los 58 años

Luto en la música española tras la muerte de Manuel Arjona, mítico integrante de Locomía y una de las caras más reconocibles de la época dorada del grupo español de música que arrasó en los años ochenta.

La triste noticia del fallecimiento ha sido confirmada a EFE por Xavier Font, uno de sus compañeros de banda.

El artista ha fallecido de forma repentina a los 58 años en su domicilio de Viladecans, Barcelona, donde vivía desde hacía años.

Arjona dedicó sus últimas horas a la pintura, otra de sus grandes pasiones, antes de acostarse y no volver a despertarse, según adelantó 'El País'. El cuerpo del artista será velado en el tanatorio de Àltima Viladecans.

Arjona formó parte de la primera alineación del famoso grupo del abanico, liderado también por los hermanos Xavier y Luis Font y por Gard Passchier.

Después se producirían desavenencias que desembocaron, entre otras circunstancias, en la salida del grupo de Xavier Font.