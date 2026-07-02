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NARCOTRÁFICO

Unos narcos llaman al 112 porque creen que les persiguen para robarles y era la Guardia Civil para detenerles

Decidieron pedir ayuda al creer que el coche que les seguía era de una banda rival que quería robarles la droga que llevaban.

Imagen de archivo de una patrullera marítima de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de una patrullera marítima de la Guardia Civil. Europa Press / Guardia Civil

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Déborah Sabina
Déborah Sabina
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Lo que comenzó como una llamada de auxilio por una supuesta persecución acabó convirtiéndose en una de las escenas más curiosas de una operación antidroga en Tenerife. Los tres ocupantes de un furgón cargado con más de media tonelada de hachís marcaron el 112 convencidos de que otro grupo de delincuentes trataba de arrebatarles la mercancía. En realidad, quienes les seguían eran agentes de la Guardia Civil que estaban a punto de detenerlos.

La secuencia tuvo lugar en la tarde-noche del pasado lunes en la zona de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona, en Tenerife. Los tres hombres alertaron al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) al sentirse perseguidos por un turismo cuyos ocupantes les hacían señales para que detuvieran la marcha.

Lo que desconocían era que ese vehículo no pertenecía a una banda rival, sino que era un coche camuflado de los investigadores de la Guardia Civil. Los agentes, que seguían desde hacía tiempo los movimientos de los sospechosos, habían sacado sus armas reglamentarias con el objetivo de interceptar el furgón y poner fin a la operación.

Todo apunta a que los ocupantes del vehículo interpretaron la maniobra de otra manera. Convencidos de que iban a ser víctimas de un "vuelco", el término utilizado en el mundo del narcotráfico para referirse al robo de droga entre organizaciones criminales, optaron por hacer lo que probablemente menos esperaban los investigadores: pedir ayuda llamando al 112.

La llamada activó el protocolo habitual del Cecoes. Desde la sala operativa se movilizaron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil uniformada para comprobar qué estaba ocurriendo con aquella persecución que se desarrollaba por varias vías del polígono.

Cuando los primeros efectivos llegaron al lugar descubrieron que no había ninguna banda rival intentando hacerse con el cargamento. Lo que tenían delante era una operación policial ya en marcha, dirigida por agentes especializados.

Detención e intervención de la droga

El dispositivo concluyó con la detención de tres hombres y la intervención de más de 500 kilos de hachís que eran transportados en el interior del furgón.

La investigación había sido desarrollada por el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, cuyos investigadores contaron además con el apoyo de efectivos de la Patrulla Rural de la Compañía (PRC) de Playa de las Américas para las labores de vigilancia y seguridad durante la intervención.

Tras la operación, tanto los fardos de hachís como los tres detenidos fueron trasladados al puesto principal de la Guardia Civil en Granadilla de Abona. Los arrestados pasarán a disposición del Juzgado de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granadilla, que permanece de guardia.

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