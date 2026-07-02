¿La leche más nutritiva del mundo? Así es el proyecto que busca salvar al camello canario

La raza de camello canario es una gran desconocida para la mayoría de la población, pero pocos saben la verdad de sus beneficios. ¿Es realmente mejor que la leche de vaca? ¿Es la más parecida a la lecha materna? ¿Es apta para intolerantes y ayuda como la insulina? Conocemos los detalles y el futuro de esta especia autóctona.

El camello ha sido reconocido en 2011 y 2018 por las Naciones Unidas como el animal más resiliente para combatir el cambio climático especialmente en las zonas áridas como África, Almería y la parte sur de Andalucía. Apostar por el camello para devolverle a su origen es una tarea que Guaci Cabrera, CEO de Dromemilk y todo su equipo, llevan investigando desde hace 40 años.

Un proyecto que nace con el objetivo de buscar "otras alas" a los camellos y que no sean solo de actividad turística. La leche de camella es la más nutritiva del mundo según varios estudios. Guaci Cabrera explica que "queda mucho por hacer" y que necesitan "continuar con los estudios de investigación" acerca de la leche de camella y sus beneficios para conseguir salvar esta especie en peligro de extinción.

La leche de camella, la más nutritiva del mundo

Esta leche destaca por ser la más parecida a la materna y posee unas vitaminas muy elevadas. Según indica la autora del proyecto, aporta "5 veces más de vitaminas B, C, D y E que la cabra o vaca". A nivel nutricional, un vaso de 250 mililitros de esta leche equivale a consumir dos sardinas enteras con hueso y dos huevos.

Además, su valor de grasa es tan bajo que se considera leche desnatada y es, junto a la de yegua y rata, la única compatible con personas alérgicas o intolerantes a la lactosa. Más allá de sus vitaminas, esta bebida cuenta con un alto contenido proteico ideal para personas de alto rendimiento deportivo, ya que ayuda a recuperar el tejido muscular tan solo 20 minutos después de tomarla tras un entrenamiento intenso. Asimismo, se trata de una leche muy digestiva con un componente específico para la insulina.

Está demostrado, y respaldado por 7.000 tesis, que un vaso de 250 mililitros logra reducir en un 50% el azúcar en sangre en humanos. Cocineros de prestigio como Dabiz Muñoz o Paco Muñoz ya la han probado.

Dromemilk: Una estrategia comercial para rescatar la raza

Para lograr que esta industria láctea beneficie directamente al animal, Dromemilk ha diseñado una estrategia de mercado muy específica. Durante los dos primeros años, la intención es vender la leche exclusivamente en el archipiélago "por el motivo de crear un producto de merchandising gastronómico con denominación de origen canario".

Guaci Cabrera lo tiene claro: "Si el propio isleño no le da valor, no habremos conseguido nada". Actualmente, han limitado la población y parado la reproducción porque aún no venden leche, ya que al tener una granja tan grande producen "por necesidad genética más que la económica".

A partir del segundo y tercer año, la distribución se expandirá hacia la cuenca del Mediterráneo, propiciando el surgimiento de nuevas granjas dentro y fuera de Canarias. La idea de esta naciente industria láctea no es competir con la vaca o cabra, por lo que no se comercializará en grandes plataformas, sino en restauración y pequeño comercio.

El cien por cien de la compra irá destinado al mantenimiento del animal, permitiendo obtener el retorno económico necesario para invertir ante la mortalidad alta en las crías e investigar nuevas líneas, ya que "incluso la orina tiene muchísimos beneficios".

El origen del camello canario

La historia de este proyecto se remonta al año 1984, cuando una empresa de jardinería adquirió cuatro camellos para arreglar la tierra donde se montaba la empresa. Al poco tiempo, se percataron de que este animal era diferente al africano, siendo "mas chiquitito, ancho y musculoso". Tras preguntarse de dónde venían y reunirse con distintas universidades, comenzó el trabajo de investigación que resultó positivo y definió al camello canario como la única raza autóctona de Europa, que es española.

Este animal desciende de la variante africana y llegó a las islas hace seis siglos en las zonas traseras de los barcos en los que venían los esclavos. En sus inicios, tener un camello en Canarias era una reputación social y símbolo de prestigio para las casas nobles, llegando a haber más de 3.000 cabezas en Fuerteventura, según decía Unamuno.

A pesar de que el gobierno canario catalogó la raza e impidió la entrada de animales de África desde los años 80, no fue hasta el año 2011 cuando la administración otorgó su reconocimiento oficial.

Normalización frente al cambio climático

En la actualidad, el camello canario se enfrenta a un crítico peligro de extinción, con un censo mundial de menos de 900 cabezas. El riesgo principal es que la actividad de los paseos está sometida a inspecciones rigurosas y "el camello se sigue viendo como un unicornio y no tienen los mismos derechos", lamenta Guaci Cabrera.

La autora reclama normalizar al animal tras 30 años intentando hacer la granja por motivos jurídicos: "Si lo viéramos como un animal normal y de trabajo, sería todo mucho más fácil". Por otro lado, la especie ha sido reconocida por las Naciones Unidas en 2011 y 2018 como el animal más resiliente para combatir el cambio climático en zonas áridas como Almería, África y Andalucía.

Tras 40 años de investigación y sin ganar dinero, el proyecto no ha nacido con un fin meramente económico, sino con el objetivo de "salvar al camello y a la raza". En conclusión, Cabrera anima a la sociedad a descubrir el valor de la especie: "Conozcan a este gran pero pequeño animal, que posee una alta sensibilidad e inteligencia, es un animal que sincroniza su ritmo cardíaco al ser humano, con unas capacidades tremendas para relajar".

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