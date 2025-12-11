Un muerto y un herido grave en un incendio en una casa de Mondéjar, Guadalajara

Un hombre ha muerto por inhalación de humo y otros seis hombres han resultado afectados (uno de ellos de gravedad) tras un incendio en una vivienda en el municipio guadalajareño de Mondéjar. La causa de la muerte del varón fallecido ha sido la inhalación de humo.

El incendio originado a las 3:45 horas de este jueves en una vivienda de tres plantas en la calle Solana Alta en Mondéjar, según ha detallado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Según recoge EFE, todo apunta a que las llamas se han producido en unos colchones que había en la planta baja del domicilio, se prendió, donde vivían siete personas de origen inmigrante.

Las llamas han hecho que la casa quedara inhabitable. No obstante, no ha afectado a inmuebles colindantes.

Los bomberos de Azuqueca de Henares se han desplazado al lugar y han dado por extinguido el incendio esta madrugada. También han acudido una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico, agentes de la Guardia Civil, un médico de urgencias y la agrupación de Protección Civil de la localidad.

Los otros cinco residentes han sufrido heridas leves, ya sea por inhalación de humo o por torceduras de tobillo al saltar desde la tercera planta de la vivienda hacia la calle. Los heridos han sido trasladados al hospital de Guadalajara por dos ambulancias de soporte vital.

Una mujer muere y otras cinco resultan heridas tras un incendio en Palas del Rei (Lugo)

Este hecho ocurre pocos días después de que una mujer de 51 años haya fallecido en Palas del Rei (Lugo) por inhalación de humo con motivo de un incendio en una vivienda. Los otros afectados se tratan de un hombre de 66 años, tres mujeres de 27, 39 y 67 años, y un menor, quienes fueron llevados al Hospital Lucus Augusti de Lugo.

A las 6:15 horas del pasado 8 de diciembre, uno de los afectados contactó con el 112 para informar de que la casa estaba ardiendo. El siniestro se produjo en un inmueble situado en A Graña, en la parroquia de San Xiao do Camiño, Palas de Rei.

Se baraja la posibilidad de que un cortocircuito en los adornos de Navidad produjera el incendio. Se quemó el soportal de madera y varios adornos.

Según recoge EFE, los agentes de la Guardia Civil avisaron de que una de las personas no consiguió salir de la vivienda.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron las urgencias sanitarias, los Bomberos de Chantada, el Grupo de Emergencias Supramunicipales de Monterroso y la Guardia Civil.

