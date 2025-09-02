Dos jóvenes salvan a un anciano de un incendio en su casa en Pontevedra: "Nada más salir se cayó el techo"

Hoy la frase más repetida en el barrio es: “Menos mal”. Menos mal que los vecinos se percataron rápidamente del fuego, menos mal que había dos jóvenes en la casa, menos mal que entraron a tiempo y, sobre todo, menos mal que lograron sacar al hombre con movilidad reducida que se encontraba atrapado en el interior.

El fuego en esta vivienda de A Escardia, en la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa, se originó en torno a las 14:30 de la tarde de este lunes. La bajada de temperaturas que trajo consigo el recién estrenado mes de septiembre hizo que los residentes en esta vivienda optasen por encender un brasero. Todo apunta a que la cercanía de éste a algún mueble o textil de la habitación habrían provocado el desastre.

”Estábamos comiendo y empezamos a ver el humo”

La casa, muy antigua y con el interior de madera, se calcinó en cuestión de minutos. El desastre no se convirtió en desgracia gracias a unos vecinos que corrieron casi más que el fuego. “Estábamos todos comiendo aquí en el bajo y ya vimos el humo. Si llegamos a estar dentro de casa igual no nos da tiempo porque las llamas eran impresionantes”. Nos lo cuenta Salvador Padín, un hombre que hace honor a su nombre. Su residencia se encuentra a pocos metros y él y su familia fueron los ángeles de la guarda de su vecino.

“Cogimos las mangueras y yo le dije a mi hijo que el hombre tenía que estar dentro, porque sabemos que tiene movilidad reducida, así que había que hacer algo”. Su hijo, otro Salvador de nombre y de corazón, entró. Junto a él iba su cuñado. Ambos se abrieron paso entre las llamas, llegaron al piso de arriba y bajaron en brazos al hombre que se encontraba atrapado.

“En ese momento no piensas, solo quieres salvar al que está dentro”

“Así como salieron de la casa el techo se vino abajo, si tardan un minuto más no lo cuentan”, recuerda Salvador. Ya fuera del inmueble le esperaban los otros miembros de la familia, también mayores, que habían tratado de apagar, inútilmente, el fuego con mantas. Una vez que las llamas se descontrolaron fue imposible para ellos seguir.

Todos ellos, incluido el hombre atrapado, se encuentran en perfecto estado y han sido trasladados a un hotel, ya que la casa quemada era una vivienda en la que pasaban el verano. Tenían previsto dejarla y regresar a Madrid en estos días pero ahora han perdido, entre otras cosas, los billetes de AVE. Salvador, su hijo y su yerno se encuentran también, por suerte, perfectamente y no han tenido que lamentar daño alguno.

Una actuación heroica de las que llevas a cabo casi sin pensar. “Era peligroso, la verdad que sí, pero en ese momento solo piensas en salvar a las personas que están dentro, no piensas en nada más”, nos dice este vecino aún con la emoción en el cuerpo. Sonríe cuando les llamamos héroes, no quiere emplear ese término, dice. Aunque en este caso han salvado, con toda seguridad, una vida. Ahí es nada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com