Un árbol de Navidad pudo causar el incendio mortal de Palas de Rei, Lugo

Continua la investigación del incendio que se ha cobrado la vida de una mujer de 51 y ha dejado gravemente afectadas a otras cinco personas, entre ellas un menor. Sucedía en una vivienda de la parroquia de San Xiao do Camiño, en la zona de A Graña y las primeras investigaciones apuntan a que el fuego pudo originarse por un cortocircuito en el árbol de Navidad y el resto de los elementos decorativos colocados en un porche de madera adyacente a la vivienda.

Las hipótesis apuntan a que el cortocircuito del árbol, combinado con la estructura de madera del porche y posibles materiales inflamables cercanos, habrían favorecido la ignición. Las llamas calcinaban el porche y la madera, mientras que el humo se extendía con rapidez por el interior, provocando inhalación de gases y dificultando la salida de los residentes.

¿Qué ha sucedido?

Según informan los servicios de emergencia, la alerta se recibió sobre las 06:15 de la mañana, cuando uno de los residentes contactó con el 112 Galicia alertando de que su casa estaba envuelta en llamas y que había miembros de su familia en el interior. A su llegada, los equipos de bomberos y sanitarios comprobaron que el fuego había comenzado en la parte baja del inmueble, en un soportal de madera donde había colocados adornos navideños. Esa estructura se prendió primero, y el incendio se propagó rápidamente al resto de la vivienda.

Los efectivos de bomberos, junto a la Guardia Civil y los servicios de urgencias, intentaron sofocar las llamas y acceder al interior. Cuando lograron entrar, hallaron a una mujer de 51 años sin vida en una de las habitaciones. Las otras cinco personas; un hombre de 66 años, tres mujeres de 27, 39 y 67 años, y un menor, fueron evacuadas de urgencia y trasladadas al hospital, donde reciben atención.

El suceso ha conmocionado a la pequeña comunidad de Palas de Rei. El alcalde ha expresado su profundo pesar tras conocer el fallecimiento y ha manifestado su solidaridad con la familia. La mujer fallecida había viajado desde el extranjero para pasar las fiestas junto a sus familiares, lo que hace aún más dolorosa la tragedia.

Seguridad en Navidad

Este trágico suceso pone en relieve los riesgos que pueden implicar las decoraciones festivas cuando no se instalan con las debidas precauciones. Expertos en prevención de incendios advierten de la necesidad de revisar que las luces navideñas o árboles artificiales cuenten con certificación, evitar sobrecargar enchufes, mantener una distancia adecuada respecto a materiales inflamables, asegurar ventilación y apagar las luces si no hay nadie en casa.

Mientras las autoridades continúan las investigaciones para confirmar la causa exacta del incendio, este caso recuerda a muchas familias que la Navidad, con sus luces y árboles, puede transformar hogares en escenarios peligrosos si no se respetan medidas mínimas de seguridad. Una decoración luminosa no tiene por qué ser sinónimo de riesgo, pero este lamentable suceso demuestra que la vigilancia, el cuidado y la prevención deben primar para que las fiestas no terminen en tragedia.

