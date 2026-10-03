Mueren atropellados un menor de 16 años en Murcia y una joven de 25 en Ávila

Un joven de 16 años ha muerto en la madrugada de este sábado en la autovía del Noroeste, la RM-15, a su paso por el municipio murciano de Bullas, por causas que todavía se están investigando. Según las primeras informaciones, el adolescente podría haber cruzado la vía y haber sido atropellado.

Los hechos se han producido sobre las 5.00 horas en el punto kilométrico 40,5 de esta autovía. Hasta el lugar se han desplazado dos patrullas de la Guardia Civil y una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias del 061.

La investigación deberá esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del menor y confirmar si fue arrollado cuando atravesaba la carretera. Por el momento, la posibilidad de un atropello figura entre las primeras informaciones sobre el suceso.

El fallecimiento coincide con la celebración de las fiestas de Bullas, que tienen lugar estos días. La información disponible no establece una relación entre los festejos y lo ocurrido en la autovía.

También este sábado, una mujer de unos 25 años ha fallecido tras ser atropellada por un turismo en la carretera de Sonsoles, en Ávila capital, según los datos del servicio de emergencias 112 de Castilla y León recogidos por Europa Press.

El aviso se ha recibido minutos antes de las 6.45 horas, cuando el Cuerpo Nacional de Policía ha comunicado el accidente al centro de emergencias y ha informado de que la víctima estaba fallecida.

La sala de operaciones del 112 ha trasladado la información a la Policía Local de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un equipo médico al lugar del atropello.

Una vez en el punto del accidente, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de la joven.