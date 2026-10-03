Muere una mujer de 102 años ahogada en su vivienda en Madrigueras, Albacete

Una mujer de 102 años ha fallecido en Madrigueras (Albacete) como consecuencia de las inundaciones registradas este viernes tras las intensas lluvias que han afectado a la localidad. El agua llegó a superar el metro de altura en el interior de su vivienda, según ha informado la Junta de Castilla-La Mancha.

El fuerte episodio de precipitaciones dejó en el municipio hasta 142 litros por metro cuadrado, provocando la acumulación de agua en numerosas calles y viviendas. Ante la gravedad de la situación, las autoridades activaron el Plan de Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en situación operativa 1, y desplegaron un amplio dispositivo de emergencia.

90 rescates

Los servicios de emergencia tuvieron que intervenir durante la tarde y las primeras horas de la noche para atender a las personas afectadas. En total, se llevaron a cabo alrededor de 90 rescates, principalmente de vecinos que habían quedado atrapados en sus viviendas debido a la rápida subida del agua.

El temporal también ha dejado importantes registros de lluvia en otros puntos de España. En la Comunidad Valenciana, Alzira sufrió una intensa tromba de agua que dejó hasta 143 litros por metro cuadrado en apenas cuatro horas. De esa cantidad, cerca de 97 litros se acumularon en solo una hora, según los registros de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

La intensidad de las precipitaciones provocó el colapso puntual de algunos colectores en las zonas bajas de Alzira y anegó varias calles. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana gestionó 237 incidencias relacionadas con el episodio de lluvias desde las 06:00 horas del jueves hasta la medianoche del sábado.

11 heridos en La Rioja

11 personas han resultado heridas en La Rioja tras el derrumbe del techo de un bar. Ocho de ellos han tenido que ser trasladados al Hospital San Pedro de Logroño.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja, los hechos han ocurrido a las 5:25 horas de este sábado, cuando han recibido una llamada alertado de que 30 personas estaban atrapadas entre los cascotes por el derrumbe del techo, y no podían salir. Inmediatamente después se han desplazado hasta el lugar varios efectivos de la Guardia Civil para atender a los heridos.

Previsión para este sábado

La situación meteorológica continuará siendo complicada durante este sábado. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por lluvias y tormentas en numerosas comunidades autónomas, con atención especial a la Comunidad Valenciana y Tarragona, donde se esperan precipitaciones localmente torrenciales y acumulaciones importantes.