Tragedia tras un accidente en una autopista: un hombre muere atropellado al bajarse del coche en Adeje, al sur de Tenerife

Un hombre ha muerto atropellado por un turismo en la autopista TF-1, a su paso por el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife, después de bajarse de su vehículo tras sufrir un accidente de tráfico. El suceso tuvo lugar este martes por la noche, alrededor de las 21.00 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias.

Despúes de un accidente, salió a la calzada y otro coche le atropelló

El accidente se produjo inicialmente como consecuencia de una colisión en la que estuvieron implicados un turismo y una motocicleta. Tras el impacto, uno de los ocupantes del coche accidentado salió del vehículo y quedó en la calzada. Fue entonces cuando un segundo turismo que circulaba por la autopista lo atropelló.

Los efectivos sanitarios no pudieron salvarle la vida

Los servicios de emergencia fueron alertados del accidente y desplazaron hasta el lugar los recursos necesarios. Sin embargo, los efectivos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre y confirmaron su fallecimiento. La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar cómo se produjo la colisión inicial y el posterior atropello.

La autopista TF-1, una trampa mortífera

Pero no es la primera vez que esto sucede; ya ha habido otros atropellos mortales en la TF-1. Uno de los antecedentes más similares se remonta a junio de 2014. Un camionero de 65 años murió atropellado en la TF-1, a la altura del punto kilométrico 36 y en sentido Santa Cruz de Tenerife, después de bajarse de su vehículo tras una colisión. En aquel caso, un turismo había chocado previamente contra el camión y había quedado en la mediana. El camionero salió de su vehículo para ayudar a los ocupantes del coche accidentado. Poco después, otro vehículo lo atropelló.

Un año después, en octubre de 2015, se produjo otro accidente con un patrón muy parecido. Dos mujeres, de 47 y 61 años, resultaron heridas después de ser arrolladas cuando se habían bajado de su vehículo debido a una avería. El suceso ocurrió en la noche del 27 de octubre en la TF-1, a la altura de Las Eras, en el municipio de Arico y en sentido sur. Según informó el 112, varias personas habían sido arrolladas después de abandonar el vehículo que había sufrido la avería.

La autopista del sur de Tenerife también ha sido escenario de otros atropellos mortales. En julio de 2023, un hombre falleció después de ser atropellado por varios vehículos en la TF-1, a la altura de la salida 78, en el municipio de Adeje, según informó el Gobierno de Canarias. En febrero de 2024, además, un hombre de 37 años resultó gravemente herido tras ser atropellado en la TF-1, también a su paso por Adeje.