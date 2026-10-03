CEUTA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Policía despliega tanquetas ante el desalojo de los asentamientos
Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.
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Ceuta refuerza estos días el dispositivo de seguridad y las actuaciones en torno a los asentamientos de migrantes situados en varias playas de la ciudad. La Policía Nacional ha desplazado vehículos de la Unidad de Intervención Policial, entre ellos dos BMR y un Vamtac S3, en un operativo que coincide con los preparativos para la próxima visita de los Reyes y que también podría servir de apoyo en el desmantelamiento del asentamiento de la playa del Trampolín.
Mientras tanto, el Gobierno de Ceuta ha vallado la cercana playa de Benítez, especialmente el entorno de la planta desaladora, para evitar que vuelva a ser ocupada. Este arenal, donde llegaron a instalarse unas 400 personas, está siendo sometido a una evaluación por parte de técnicos de la Ciudad y del Ministerio de Medio Ambiente para determinar los posibles daños medioambientales y las actuaciones necesarias para su recuperación.
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Los migrantes desalojados de Benítez permanecen ahora principalmente en la playa del Trampolín y en la antigua Fábrica del Guano, mientras las autoridades trabajan en nuevas plazas de acogida que permitan avanzar en el traslado progresivo de estas personas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Los dos nuevos espacios de acogida atenderán a los migrantes más vulnerables
El Gobierno ultima la puesta en marcha de dos nuevos espacios de acogida en Ceuta con capacidad para más de 800 personas, principalmente mujeres con hijos y otros colectivos vulnerables que todavía permanecen en las calles de la ciudad.
Según han informado fuentes policiales, continúan los trabajos de acondicionamiento tanto de una explanada situada junto a la mezquita de Sidi Embarek como del antiguo campo de fútbol del acuartelamiento Montesa-3 de Caballería.
La previsión es trasladar a unas 300 mujeres con sus hijos al espacio habilitado junto a Sidi Embarek, mientras que otras 540 personas serán realojadas en las instalaciones del antiguo cuartel, donde también se dará acogida a otros perfiles considerados vulnerables.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Un detenido y un herido tras otra noche de conflictos en la playa del Trampolín
Un migrante detenido y otro herido, que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario, es el balance de una nueva noche de incidentes en el entorno de la playa del Trampolín, donde permanecen unas 3.000 personas que llegaron a Ceuta a finales de julio.
Según han informado fuentes policiales, la concentración de este elevado número de migrantes en la playa y sus alrededores continúa generando episodios de tensión, principalmente reyertas y peleas entre los propios residentes del asentamiento.
Durante la madrugada, agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional arrestaron a un migrante marroquí de unos 30 años después de que, según las mismas fuentes, se enfrentara a los agentes portando piedras de grandes dimensiones. El hombre había sido señalado por varios compatriotas como presunto autor de robos en la zona y también por su supuesta participación en una reyerta anterior en las inmediaciones de la Fábrica del Guano, próxima a la playa.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Vivas acude este lunes a València para recoger la Medalla de Honor
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, recogerá este lunes 5 de octubre la Medalla de Honor de València, concedida por el Ayuntamiento con motivo de los Honores y Distinciones del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.
Vivas participará en la sesión plenaria solemne que presidirá la alcaldesa, María José Catalá, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Además, será el encargado de intervenir en representación de todas las personas y entidades distinguidas, según ha informado el Ayuntamiento.
El reconocimiento, aprobado en el último pleno ordinario, destaca los lazos de "solidaridad y afecto" entre València y Ceuta y pretende trasladar el respaldo de la ciudad valenciana al conjunto de la sociedad ceutí tras los episodios vividos en los últimos meses, especialmente a raíz de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El Gobierno habilita un nuevo espacio en Ceuta para 300 mujeres con sus hijos pequeños
El Gobierno ha comenzado este viernes a habilitar un nuevo espacio en Ceuta para albergar a más de trescientas mujeres que permanecen con sus hijos pequeños en distintos puntos de la ciudad.
Según ha podido comprobar EFE, el espacio está siendo habilitado junto a la principal mezquita de la ciudad, la de Sidi Embarek, en una zona cercana a la sede de la ONG Luna Blanca, que ha estado atendiendo a este grupo de mujeres en las últimos semanas.
Se trata de unas 300 mujeres con sus hijos que serán reubicadas en este lugar con la intención de mejorar sus condiciones de habitabilidad ya que muchas de ellas estaban viviendo en el entorno del polígono del Tarajal y en otros espacios, según han informado a EFE fuentes policiales y de las oenegés.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | La Policía Nacional refuerza su presencia
La Policía Nacional refuerza su presencia en Ceuta con vehículos blindados de la UIP. El despliegue coincide con los preparativos para la visita de los Reyes y con el próximo desmantelamiento del asentamiento de migrantes de la playa del Trampolín.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo| Asentamientos ilegales en la ciudad
Ceuta avanza en el desmantelamiento de los asentamientos de sus playas. Tras desalojar y vallar la playa de Benítez para evitar nuevas ocupaciones, la atención se centra ahora en el Trampolín, donde permanecen unas 3.000 personas y se prepara un traslado progresivo a nuevos recursos de acogida.
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