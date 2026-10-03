Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Policía despliega tanquetas ante el desalojo de los asentamientos

Ceuta refuerza estos días el dispositivo de seguridad y las actuaciones en torno a los asentamientos de migrantes situados en varias playas de la ciudad. La Policía Nacional ha desplazado vehículos de la Unidad de Intervención Policial, entre ellos dos BMR y un Vamtac S3, en un operativo que coincide con los preparativos para la próxima visita de los Reyes y que también podría servir de apoyo en el desmantelamiento del asentamiento de la playa del Trampolín.

Mientras tanto, el Gobierno de Ceuta ha vallado la cercana playa de Benítez, especialmente el entorno de la planta desaladora, para evitar que vuelva a ser ocupada. Este arenal, donde llegaron a instalarse unas 400 personas, está siendo sometido a una evaluación por parte de técnicos de la Ciudad y del Ministerio de Medio Ambiente para determinar los posibles daños medioambientales y las actuaciones necesarias para su recuperación.

Los migrantes desalojados de Benítez permanecen ahora principalmente en la playa del Trampolín y en la antigua Fábrica del Guano, mientras las autoridades trabajan en nuevas plazas de acogida que permitan avanzar en el traslado progresivo de estas personas.