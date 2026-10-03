Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 3 de octubre, en directo

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 3 de octubre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 15024, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 55670, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 3351, 5339, 4144 y 4206, premios de 150 euros

- 344, 468, 515, 038, 410, 609, 421, 745, 814 y 738, premios de 30 euros por décimo

- 87, 01, 94, 23, 61, 37, 59, 91 y 22, premios de 12 euros al décimo

- 4, 0 y 8, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional