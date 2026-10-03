La energía cuesta un 21,6% más que hace un año pese a las rebajas fiscales

Los productos energéticos son un 21,6% más caros que hace un año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) facilitados para esta información, mientras el nuevo escudo energético mantiene rebajas fiscales para los carburantes y establece límites al encarecimiento del gas antes del aumento del consumo por las calefacciones.

El paquete, aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre, contempla medidas para aliviar el impacto de la crisis en Oriente Medio sobre los hogares y las empresas. Algunas ayudas se reducirán progresivamente hasta diciembre, aunque su evolución dependerá de los precios de cada suministro.

En las gasolineras, con los carburantes en el entorno de los 1,80 euros por litro, la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos será de 20 céntimos por litro durante octubre. El calendario previsto rebaja ese importe a 13 céntimos en noviembre y a seis céntimos en diciembre.

Sin embargo, esta retirada gradual no será automática. Si el IPC de septiembre de la gasolina o del gasóleo registra un aumento interanual superior al 15%, la rebaja correspondiente se mantendrá en 20 céntimos durante noviembre y pasará a 13 céntimos en diciembre. Además, si la inflación de esos carburantes supera también ese umbral en octubre, el descuento fiscal podrá alcanzar los 20 céntimos en diciembre, según establece el real decreto-ley.

El encarecimiento de los combustibles figura entre las causas del repunte de la inflación. El indicador adelantado del INE sitúa el IPC general de septiembre en el 4,9%, seis décimas por encima de agosto. El organismo atribuye parte de ese aumento a los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios subieron frente al descenso registrado un año antes.

Para el gas natural, el Gobierno ha limitado al 35% el incremento del componente de materia prima utilizado para calcular la tarifa de último recurso (TUR) en la revisión del 1 de octubre. Ese límite se reducirá al 15% en la revisión del 1 de enero de 2027. Los porcentajes afectan a ese componente de cálculo y no equivalen directamente a la subida de la factura completa.

Según el Ejecutivo, la intervención permite situar el incremento de la TUR de octubre en torno al 15%, frente a una subida superior al 45% sin la medida. La protección alcanza a más de tres millones de consumidores acogidos a esta tarifa regulada y busca amortiguar el encarecimiento antes del invierno.

Rebajas en la electricidad

En la electricidad, las rebajas tributarias de noviembre dependerán de que el IPC específico de la luz de septiembre supere en más de un 15% el del mismo mes del año anterior. Si se cumple esa condición, el IVA bajará del 21% al 10% para los suministros previstos en la norma y el Impuesto Especial sobre la Electricidad se reducirá del 5,1% al 0,5%. La aplicación en diciembre estará vinculada al dato de octubre.

El paquete fija también un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027.