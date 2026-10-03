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Última hora de las inundaciones, en directo: aviso rojo por fuerte lluvia en 17 comarcas catalanas

Sigue en directo la última hora sobre las fuertes lluvias que están ocasionando graves inundaciones en diferentes zonas de nuestro país.

Barcelona activa la alerta por inundaciones ante lluvias previstas este fin de semana

Barcelona activa la alerta por inundaciones ante lluvias previstas este fin de semana EUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El temporal de lluvias mantiene este sábado en alerta a buena parte del litoral mediterráneo. En Cataluña, Meteocat ha activado el aviso rojo en 17 comarcas del litoral y prevé que el riesgo aumente durante la noche y la madrugada del domingo, cuando la alerta máxima se extenderá a una veintena de comarcas.

Mientras, en la Comunitat Valenciana, el episodio ha dejado casi 60.000 rayos y acumulados de hasta 254 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Castellón. Emergencias ha gestionado 266 incidencias desde el jueves, principalmente por daños materiales, carreteras afectadas y acumulaciones de agua, aunque no se han registrado daños personales.

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Última hora de las inundaciones | Continúa la limpieza en Madrigueras tras una dura noche

Los servicios de emergencia continúan este sábado con las labores de limpieza y recuperación en Madrigueras, Albacete, tras las fuertes lluvias que dejaron una mujer de 102 años fallecida y 90 personas rescatadas.

Durante la noche se retiraron cerca de medio centenar de vehículos de las calles anegadas, todavía cubiertas de agua y barro. Las primeras estimaciones apuntan a decenas de coches, enseres y vías afectadas, además de edificios públicos como el centro de salud, cuyo servicio ha sido trasladado temporalmente a la sede de Cruz Roja.

La Junta mantiene activo el nivel 1 del Meteocam y ha reforzado el operativo con nuevos equipos para continuar durante toda la jornada con los trabajos de limpieza y asistencia a los afectados.

Continúa la limpieza en Madrigueras tras una dura noche después de la riada

Última hora de las inundaciones | Derrumbe techo en un bar de la Rioja

Imágenes del derrumbe de un techo en un bar en La Rioja a causa de las lluvias.

Derrumbe techo en un bar de la Rioja

Última hora de las inundaciones | El 112 de la Comunidad Valenciana ha atendido 237 incidencias por la lluvia en tres días

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado 237 incidencias por el episodio de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana desde el jueves. La provincia de Valencia concentra el mayor número, con 113 avisos, seguida de Alicante, con 71, y Castellón, con 53.

La mayoría de las actuaciones han estado relacionadas con achiques de agua en viviendas, locales, garajes y sótanos, vías intransitables, rescates, vehículos bloqueados, problemas de circulación y daños en edificios y mobiliario urbano.

Última hora de las inundaciones | Muere una mujer de 102 años ahogada en su vivienda en Madrigueras

Una mujer de 102 años ha fallecido en Madrigueras (Albacete) como consecuencia de las inundaciones registradas este viernes tras las intensas lluvias que han afectado a la localidad. El agua llegó a superar el metro de altura en el interior de su vivienda, según ha informado la Junta de Castilla-La Mancha.

El fuerte episodio de precipitaciones dejó en el municipio hasta 142 litros por metro cuadrado, provocando la acumulación de agua en numerosas calles y viviendas. Ante la gravedad de la situación, las autoridades activaron el Plan de Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en situación operativa 1, y desplegaron un amplio dispositivo de emergencia.

Muere una mujer de 102 años ahogada en su vivienda en Madrigueras, Albacete

Última hora de las inundaciones | Aviso rojo por fuerte lluvia para este sábado en diecisiete comarcas catalanas

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha lanzado un aviso rojo por intensidad y acumulación de agua para este sábado en diecisiete comarcas del litoral catalán, un riesgo que empeorará con el paso de las horas y que pondrá mañana domingo en alerta roja a veinte comarcas, con un grado de peligrosidad de seis sobre seis.

El aviso de Meteocat afecta este sábado a las comarcas de Alt y Baix Empordà, Pla de l'Estany, Garrotxa, Gironès, Selva, Maresme, Vallès Oriental y Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Tarragonès y Baix Camp.

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Última hora de las inundaciones, en directo: aviso rojo por fuerte lluvia en 17 comarcas catalanas

Acampada en Sol

Última hora de las manifestaciones por la vivienda y de la acampada en Sol, en directo: La acampada de Sol se extiende por las calles Arenal y Preciados

Muere una mujer de 102 años ahogada en su vivienda en Madrigueras, Albacete

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