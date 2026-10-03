Última hora de las inundaciones, en directo: aviso rojo por fuerte lluvia en 17 comarcas catalanas

El temporal de lluvias mantiene este sábado en alerta a buena parte del litoral mediterráneo. En Cataluña, Meteocat ha activado el aviso rojo en 17 comarcas del litoral y prevé que el riesgo aumente durante la noche y la madrugada del domingo, cuando la alerta máxima se extenderá a una veintena de comarcas.

Mientras, en la Comunitat Valenciana, el episodio ha dejado casi 60.000 rayos y acumulados de hasta 254 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Castellón. Emergencias ha gestionado 266 incidencias desde el jueves, principalmente por daños materiales, carreteras afectadas y acumulaciones de agua, aunque no se han registrado daños personales.