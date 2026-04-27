Muere un trabajador de 49 años al caer desde el tejado de una nave industrial en Torrejón de Ardoz

Un trabajador de unos 49 años ha fallecido este lunes tras precipitarse desde una altura de entre cinco y seis metros mientras se encontraba en el tejado de una pequeña nave industrial situada en el polígono industrial La Yegua, en Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid.

Según ha informado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el suceso se ha producido en torno a las 11.10 horas en el número 32 de la calle Caucho, hasta donde se desplazaron efectivos sanitarios del Summa 112, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

A su llegada, los sanitarios encontraron al hombre tendido en el suelo y en parada cardiorrespiratoria. Inmediatamente iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, que se prolongaron durante varios minutos, aunque finalmente solo pudieron confirmar el fallecimiento.

La víctima cayó desde una altura de cinco o seis metros

Las primeras informaciones apuntan a que el trabajador se encontraba realizando labores de mantenimiento en la parte superior de la nave cuando se produjo la caída.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente ni sobre si la víctima trabajaba en solitario o acompañado en el momento del siniestro.

La caída se produjo desde una altura estimada de entre cinco y seis metros, lo que provocó lesiones de extrema gravedad. Los servicios de emergencia actuaron de inmediato, pero no pudieron revertir la parada cardiorrespiratoria en la que entró el afectado tras el impacto.

El lugar del accidente quedó bajo supervisión de los agentes desplazados al polígono, mientras se recababa información para reconstruir lo ocurrido en los momentos previos a la caída.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del suceso y determinar si existieron fallos de seguridad o cualquier otra circunstancia que pudiera haber contribuido al accidente.

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