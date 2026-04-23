¿Qué pudo fallar en el accidente mortal de Benidorm? Un experto en seguridad laboral advierte: "Seguimos usando medios del pasado”

Dos trabajadores han muerto por la caída de un andamio de obras en la localidad alicantina de Benidorm. Los operarios llevaban a cabo tareas de restauración en la fachada de un edificio de 18 plantas. Un tercer trabajador pudo sujetarse para evitar la caída. Manu Sánchez aborda lo ocurrido con Manu Martín, Fundador de 'Halotech AI' en las Noticias de la Mañana. Una de las principales preguntas que surgen: ¿Qué ha podido fallar?

"Tratamos la seguridad con medios del pasado"

Los datos son aplastantes. Tal y como explica Martín, este "no es un caso aislado", ya que "solo el año pasado hubo 735 accidentes con fallecidos, y esto viene de cifras terribles como que en los últimos cinco años ya son 4.000 los accidentes laborales", lo que "implica dos accidentes con fallecidos al día, por lo tanto no es tanto un tema de seguridad porque España a nivel de protocolo y legislación es una de las mejores de Europa, el tema está que seguimos tratando y gobernando esta seguridad con medios del pasado", de manera que "nosotros hoy en día y desde nuestra empresa apostamos por introducir la tecnología, la IA hoy en día está en todos los medios y abogamos por este uso de tecnologías como las que tenemos", defiende.

"Ponemos demasiado en las personas la decisión de la seguridad"

El experto explica que pensar si podría haberse evitado lo ocurrido en Benidorm "siempre es muy difícil porque hay una parte que es puramente humana, que es impredecible a nivel de esfuerzo, cansancio, pero sin duda la monitorización de andamios y hoy en día hay sensores y hay tecnologías que te permiten saber en qué momento ese andamio está en las mejores condiciones y condiciones fiables para el uso y su trabajo, pero en definitiva hoy en día ponemos demasiado en las personas la decisión su propio gobierno de la seguridad y creo en apoyarnos en tecnología", mantiene.

Las primeras informaciones apuntan a que el derrumbe de Benidorm se produjo cuando los trabajos en la obra ya habían finalizado y se estaba llevando a cabo el levantamiento de la estructura del andamio en vertical. Por causas que aún se investigan, la instalación cedió, provocando la caída de los operarios.

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