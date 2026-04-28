CATALUÑA
Muere una persona atropellada por un tren de Rodalies en Terrassa
Un tren de la R4 de Rodalies ha arrollado y matado a una persona a la salida de la estación Terrassa Est.
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Una persona ha muerto este lunes por la tarde al ser atropellada por un tren de la línea R4 de Rodalies cuando se encontraba en un punto de paso no autorizado a la salida de la estación de Terrassa Est (Barcelona), según informó Protección Civil de Cataluña.
Esta incidencia tuvo lugar a las 20:25 horas de este lunes y provocó la suspensión de la circulación ferroviaria en esta línea entre las estaciones de Sabadell Sud y Terrassa, aunque se estableció un servicio alternativo por carretera, precisó Adif.
El accidente obligó a Protección Civil a activar la prealerta del plan de emergencias ferroviarias (FERROCAT), a pesar de que esta se desactivó en cuanto se puso en marcha el transporte alternativo por carretera.
Circulación restablecida sin incidencias
Una vez finalizadas las actuaciones de los servicios de emergencia y retirado del cuerpo de la víctima, la circulación se reanudó progresivamente hasta recuperar la normalidad a primera hora de la mañana de este martes.
Fuentes de Adif han reiterado que el suceso se produjo fuera de un paso habilitado, un factor que a menudo está presente en este tipo de accidentes en la red ferroviaria. A pesar que las circunstancias exactas del atropello están siendo investigadas, todo apunta a que este es el principal motivo.
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