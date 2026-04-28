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Noticias de hoy, martes 28 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 28 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, martes 28 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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Nuevas informaciones sobre el intento de atentado a Donald Trump en el panorama internacional y aniversario del gran apagón a nivel nacional.

El tirador se enfrenta a cargos de cadena perpetua

El tirador en el intento de atentado a Donald Trump ya conoce los cargos que se le imputan, uno de ellos es intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. También se han mostrado las armas que llevaba: tres pistolas, una escopeta, varios cuchillos. Todo lo introducido en el hotel de la cena sin problemas. La Casa Blanca va a revisar sus protocolos de seguridad.

El rey Carlos III y Camila llegan a EE.UU.

En medio de estas investigaciones, el rey Carlos III y Camila han aterrizado en Estados Unidos. Han sido recibidos por Trump y Melania. Han tomado el té en la Casa Blanca y después han acudido a la embajada británica. El viaje llega en el momento más bajo de la relación bilateral por la guerra de Irán.

Hoy se vota el decreto de vivienda

Hoy, se somete a votación el decreto de vivienda. PP y Vox ya han anunciado que votarán en contra. Junts también confirma su rechazo a la prórroga de los alquileres. Y todo cuando el Instituto Nacional de Estadística ha publicado que casi el 70% de los jóvenes de menos de 34 años viven en casa de sus padres por no poder alquilar o comprar.

Se cumple un año del gran apagón

Imposible olvidar el día en el que España se fundió en negro. Los semáforos dejaron de regular el tráfico, la gente volvió a engancharse a los transistores y el país no se podía creer lo que estaba pasando. Hoy se cumple un año de ese momento y todavía no hay luz sobre el gran apagón. Faltan muchas respuestas, pero sí hay una certeza la factura ha subido.

La CIAF sobre el informe del accidente de Adamuz

"Fortuito, una fatalidad". Esa ha sido la conclusión principal en la intervención del presidente de la CIAF en el Senado. Es el organismo que investiga el accidente de Adamuz. Hoy se cumplen cien días. Sí que apunta a un "deterioro notable de las infraestructuras" ya que el dinero en prevención está mal empleado.

Al menos 14 muertos en un choque de trenes en Yakarta

Trágico accidente en Indonesia. Al menos, 14 personas han muerto y hay decenas de heridos. Dos trenes han chocado cerca de la capital, Yakarta. Los pasajeros han quedado como ven atrapados en el interior. Han tenido que ser rescatados por los servicios de emergencias.

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Persecución policial de película en La línea de la Concepción para detener a un hombre acusado de homicidio

Persecución policial.

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Persecución policial.

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Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 28 de abril de 2026

Efemérides de hoy 28 de abril de 2026:Se inaugura el estadio de Wembley

Efemérides de hoy 28 de abril de 2026:¿Qué pasó el 28 de abril? 

Coche DGT a 250KM/H
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Vídeo: Estas son las impactantes imágenes de la DGT que muestran conductores a más de 200 km/h

Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España
Adamuz

El presidente de Adif niega responsabilidades en Adamuz: "No he hecho nada que hubiera tenido que ver con el accidente"

Ambulancias Madrid
ACCIDENTE

Muere un trabajador de 49 años al caer desde el tejado de una nave industrial en Torrejón de Ardoz

El accidente ocurrió durante unas tareas de mantenimiento en una pequeña nave industrial.

Vídeo: el arriesgado rescate en helicóptero de una senderista en Gran Canaria
Rescate

Vídeo: el arriesgado rescate en helicóptero de una senderista en Gran Canaria

Había sufrido una caída y no podía seguir caminando.

La entrada del ayuntamiento

Trasladan las consultas médicas al Ayuntamiento de Darro en Granada por la "okupación" del consultorio local: "Esto es ilegal"

Detenidos en Santa Pola

Detenidas dos mujeres en Santa Pola por realizar tratamientos médicos sin titulación

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