Efemérides de hoy 28 de abril de 2026:¿Qué pasó el 28 de abril? 

El 28 de abril de 1923, se inaugura el estadio de Wembley en Londres. Originalmente llamado Empire Stadium, se ubica en el barrio de Wembley, en el noroeste de la capital de Reino Unido. El recinto deportivo se construye con motivo de la Exposición del Imperio Británico, y con una capacidad aproximada de 100.000 espectadores. Su estreno coincide con la final de la FA Cup de 1923 que enfrenta a los Bolton Wanderers y el West Ham United.

Calificado como la “catedral del fútbol”, el estadio de Wembley se convierte en el principal escenario del fútbol inglés, acogiendo citas tan importantes como la final del Mundial de 1966, en el que Inglaterra se proclama campeona. En el año 2002, el recinto es demolido y reconstruido con el objetivo de modernizar las instalaciones de cara a los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Finalmente, el Nuevo Wembley queda inaugurado en el año 2007 con una capacidad de 90.000 espectadores.

Un 28 de abril, pero de 2025, un fallo en el suministro eléctrico a las 12:33 del mediodía provoca el peor apagón de la historia de España, que afecta a todo el país, excepto Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y se prolonga durante horas. En apenas cinco segundos, el sistema pierde unos 15 gigavatios, cerca del 60 % de la electricidad que se consumía en ese momento, lo que provoca la desconexión total de la red peninsular.

El corte deja sin luz a más de 50 millones de personas en España y Portugal, paraliza transportes, telecomunicaciones y semáforos, y obliga a evacuar metros y estaciones. La recuperación es progresiva y se acerca al 99 % del suministro al día siguiente, durante las jornadas posteriores, los medios de comunicación se llenan de hipótesis que van desde fallos técnicos hasta ciberataques.

¿Qué pasó el 28 de abril?

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides dely consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

1611.- Se funda la Universidad de Santo Tomás, en Manila, la más antigua de Filipinas.

1686.- Isaac Newton presenta en la Royal Society inglesa su manuscrito Philosophiæ naturalis principia mathematica, donde describe la ley de la gravitación universal.

1717.- Se crea el Cuerpo de Infantería de Marina en España.

1832.- El garrote vil sustituye a la horca como instrumento de ejecuciones en España.

1945.- El dictador italiano Benito Mussolini y su amante, Clara Petacci, son ejecutados en Dongo, en el norte de Italia.

1952.- Segunda Guerra Mundial: entra en vigor el tratado de paz entre EE UU y Japón, firmado en septiembre de 1951.

1969.- El general De Gaulle dimite como presidente de Francia y abandona la política, un día después de que el electorado rechazara en referéndum la reforma constitucional que promovía.

1992.- Concluye la guerra civil en Afganistán, con la entrega de poderes del Gobierno comunista al muyahidín Sibghatullah Mojaddedi.

2001.- El empresario estadounidense Dennis Tito, primer turista espacial. Viajó en una nave rusa Soyuz TM-32 a la Estación Espacial Internacional y regresó el 6 de mayo.

2015.- El Ejército de Nigeria libera a 293 mujeres y niñas secuestradas por Boko Haram

2025.- Un fallo en el suministro eléctrico a las 12.33 de la mañana provoca el peor apagón de la historia de España, que afecta a todo el país, excepto Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y se prolonga durante horas.

¿Quién nació el 28 de abril?

1851.- Vital Aza, dramaturgo español.

1908.- Oskar Schindler, empresario alemán que salvó a más de mil judíos del holocausto.

1937.- Sadam Husein, expresidente de Irak.

1941.- Ann Margret, actriz sueca.

1970.- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.

1974.- Penélope Cruz, actriz española.

¿Quién murió el 28 de abril?

1989.- Raúl Sendic, fundador y dirigente de los tupamaros uruguayos.

1992.- Francis Bacon, pintor británico nacido en Dublín.

2020.- Michael Robinson, exfutbolista, presentador y comentarista de televisión británico.

2021.- Michael Collins, astronauta estadounidense.

2022.- Juan Diego, actor español.

2021.- Juan Antonio Otero, "Oti", músico español.

¿Qué se celebra el 28 de abril?

Horóscopo del 28 de abril

Santoral del 28 de abril

Else celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.Los nacidos elpertenecen al signo del zodiaco Tauro.Hoy,, se celebran santa Valeria, santa Teodora y san Marcos.